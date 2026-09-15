Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί με τον ιδιοκτήτη της Μίλαν και άλλους τρεις επιχειρηματίες αναμένεται να αποκτήσουν τις μετοχές της Αλ Νασρ.

Αφού έγινε η πιο εμβληματική μορφή στην ιστορία του συλλόγου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γίνει και διοικητικό στέλεχος της Αλ Νασρ! Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο Πορτογάλος σταρ ηγείται επενδυτικής ομάδας η οποία κινείται για την απόκτηση των μετοχών του συλλόγου, τις οποίες έχει αυτή τη στιγμή το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας.



Στην ομάδα του Πορτογάλου, εντοπίζονται επίσης ο CEO της Redbird Capital Partners και ιδιοκτήτης της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, καθώς και οι επιφανείς επιχειρηματίες Ιμπραΐμ Αλ-Μουχαϊντίμπ, Μοχάμεντ Αλ Κουραϊτζί και Σαράφ Αλ-Χαρίρι.



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πέντε εμπλεκόμενοι θα δεσμευτούν για επένδυση μίνιμουμ 92 εκατομμυρίων ευρώ έκαστος, με τις διαπραγματεύσεις να κορυφώνονται μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Υπενθυμίζεται πως η Αλ Νασρ αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα τους τελευταίους μήνες, με την εν λόγω κίνηση να αναμένεται να της δώσει ανάσα, δημιουργώντας παράλληλα νέα δεδομένα στο αραβικό ποδόσφαιρο.