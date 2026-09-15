Κριστιάνο Ρονάλντο: Θέλει να αγοράσει την Αλ Νασρ
Αφού έγινε η πιο εμβληματική μορφή στην ιστορία του συλλόγου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γίνει και διοικητικό στέλεχος της Αλ Νασρ! Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο Πορτογάλος σταρ ηγείται επενδυτικής ομάδας η οποία κινείται για την απόκτηση των μετοχών του συλλόγου, τις οποίες έχει αυτή τη στιγμή το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας.
Στην ομάδα του Πορτογάλου, εντοπίζονται επίσης ο CEO της Redbird Capital Partners και ιδιοκτήτης της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, καθώς και οι επιφανείς επιχειρηματίες Ιμπραΐμ Αλ-Μουχαϊντίμπ, Μοχάμεντ Αλ Κουραϊτζί και Σαράφ Αλ-Χαρίρι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πέντε εμπλεκόμενοι θα δεσμευτούν για επένδυση μίνιμουμ 92 εκατομμυρίων ευρώ έκαστος, με τις διαπραγματεύσεις να κορυφώνονται μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Υπενθυμίζεται πως η Αλ Νασρ αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα τους τελευταίους μήνες, με την εν λόγω κίνηση να αναμένεται να της δώσει ανάσα, δημιουργώντας παράλληλα νέα δεδομένα στο αραβικό ποδόσφαιρο.
Cristiano Ronaldo negocia compra do Al-Nassr em consórcio com dono do Milan, diz jornal https://t.co/U7aNK7tIOD pic.twitter.com/KewfU1pB6t— Estadão 🗞️ (@Estadao) September 15, 2026
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