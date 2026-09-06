Κριστιάνο Ρονάλντο: Η κατασκοπεία που μας χάρισε ένα από τα βίντεο της χρονιάς
Μπορεί να είναι πλέον 41 ετών και να έχει κατακτήσει τα πάντα, ωστόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να κυνηγά τη νίκη πάση θυσία. Έτσι, στο εκτός έδρας ματς της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιχάντ επιχείρησε να διαβάσει το χαρτάκι με τις οδηγίες του αντίπαλου προπονητή στον συμπατριώτη του CR7, Ντανίλο Περέιρα.
Αποτέλεσμα; Ο Πορτογάλος αμυντικός να τον πάρει χαμπάρι και αμφότερους να χαμογελάσουν με νόημα. Πάντως δεν κατάφερε και πολλά ο Κριστιάνο, καθώς η ομάδα του ηττήθηκε εντέλει 2-1, χάνοντας για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.
كريستيانو رونالدو يحاول قراءة ورقة التوجيهات الخاصة بمدرب الاتحاد 🔥🎥#الاتحاد_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/5x5rZYxsdQ— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 5, 2026
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