Ένα βίντεο από μουσικό φεστιβάλ προκάλεσε συγκίνηση φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τον Ντιέγκο Μαραντόνα, εξαιτίας ενός άνδρα που έμοιαζε στον θρύλο του ποδοσφαίρου.

Στο φεστιβάλ μουσικής cumbia στο Ροσάριο της Αργεντινής, εντοπίστηκε ένας σωσίας του Ντιέγκο Μαραντόνα προκαλώντας αναστάτωση στον κόσμο των social.

Με τα χαρακτηριστικά σγουρά μαλλιά και το οικείο παράστημα, ο σωσίας ήταν τόσο πειστικός που ένας θεατής ξεκίνησε να τον βιντεοσκοπεί φωνάζοντας: «Ο Ντιέγκο ζει!».

Μόλις αντιλήφθηκε την κάμερα χαμογέλασε πλατιά, με το απόσπασμα να κάνει τoν γύρο των social. Ο πρωταγωνιστής του βίντεο ονομάζεται Γκουστάβο, κατάγεται από την Λα Ματάνσα και διατηρεί έναν λογαριασμό με χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram αγκαλιάζοντας την ομοιότητα του με τον αείμνηστο ποδοσφαιριστή.

🇦🇷🚨 EL DIEGOTE: Una persona se encontró con un hombre que tiene un parecido increíble con Diego Maradona en su etapa como DT de la Selección.

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Μετά το περιστατικό ο Γκουστάβο θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές για τα αμέτρητα μηνύματα αγάπης που έλαβε και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ήθελα να ανεβάσω αυτό το βίντεο ως ευχαριστώ για όλη τη στήριξη που μου έχετε δείξει το τελευταίο διάστημα. Είχα το προνόμιο να μοιάζω με τον κορυφαίο όλων των εποχών και είναι υπέροχο το γεγονός ότι συνεχίζετε να τον θυμάστε με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ που με κάνατε χαρούμενο».

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, όμως στιγμές όπως αυτή αποδεικνύουν πως ο θρύλος του παραμένει χαραγμένος στην καρδιά των φιλάθλων.