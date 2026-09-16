ΑΕΚ: Η διάγνωση για Μπάρτλεϊ

Η ΑΕΚ ενημέρωσε σχετικά με την κατάσταση που αφορά τον τραυματισμό του Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Σε μαγνητική τομογραφία στο Μediterraneo Hospital υπεβλήθη ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Αμερικανός γκαρντ διεγνώσθη με τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού γόνατος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΕΚ ακολουθεί πρόγραμμα, αλλά μετέχει των προπονήσεων.



