ΑΕΚ: Η διάγνωση για Μπάρτλεϊ
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Η ΑΕΚ ενημέρωσε σχετικά με την κατάσταση που αφορά τον τραυματισμό του Φρανκ Μπάρτλεϊ.
Σε μαγνητική τομογραφία στο Μediterraneo Hospital υπεβλήθη ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Αμερικανός γκαρντ διεγνώσθη με τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού γόνατος.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΕΚ ακολουθεί πρόγραμμα, αλλά μετέχει των προπονήσεων.
@Photo credits: INTIME
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