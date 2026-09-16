Ο Μάριους Μουαντιλμάντζι έγινε παίκτης του Ολυμπιακού, με τον διεθνή με το Τσαντ ποδοσφαιριστή να μην είναι ο μοναδικός από την εν λόγω χώρα που βλέπουμε στα μέρη μας.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του παίκτη που θα -επιχειρήσει να- καλύψει το κενό του Αγιούμπ Ελ Καμπί, με τον Μάριους Μουαντιλμάντζι να ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους το πρωί της Τετάρτης (16/9).

Ο 28χρονος σέντερ φορ έρχεται στην Ελλάδα μετά από μία επιτυχημένη τριετία στη Σάμσουνσπορ, ενώ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσαντ, με την οποία μετράει τέσσερα τέρματα σε 26 συμμετοχές.

Μία χώρα που δεν φημίζεται για την παραγωγή ταλέντων, ωστόσο στη χώρα μας είχαμε μόνιμα εκπρόσωπο τα τελευταία χρόνια. Κι αυτό γιατί διεθνής με το Τσαντ έχει χριστεί ο Ζοζέφ Να, ο οποίος από το 2020 μέχρι το καλοκαίρι που μας πέρασε, αγωνίστηκε σε Ασπρόπυργο, Ολυμπιακό Βόλου, Κηφισιά Νίκη Βόλου, Ηλιούπολη και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Γεννημένος στο Καμερούν, ο Να έχει φορέσει τέσσερις φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Τσαντ, ενώ μέτρησε πάνω από 70 συμμετοχές επί ελληνικού εδάφους σε Super League 2, Γ' Εθνική και Κύπελλο, μένοντας εντέλει ελεύθερος από την Κηφισιά το καλοκαίρι.