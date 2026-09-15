Ο Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουράσι αρνήθηκε τον θρόνο του βασιλιά της φυλής Τούρο, αφήνοντάς τη χωρίς ηγέτη.

Την απόφαση να μην αποδεχτεί το βασιλικό χρίσμα των Τούρο πήρε ο Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουράσι, σε μία κίνηση που προκάλεσε αίσθηση στην Ουγκάντα και άφησε ένα απροσδόκητο κενό στην ηγεσία της αφρικανικής φυλής.

Ο τερματοφύλακας της ερασιτεχνικής Σ.Ε. Ντονς από την Αγγλία επικαλέστηκε «άλλες υποχρεώσεις» και αρνήθηκε να μεταβεί στην Ουγκάντα προκειμένου να καθίσει στον θρόνο, που παραμένει άδειος μετά τον θάνατο του ξαδέρφου του, Όγιο Ενγίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι του 4ου.

Η πλειοψηφία της βασιλικής επιτροπής είχε εγκρίνει την επιλογή του Καμουράσι, εντούτοις μετά την άρνησή του έχει προκληθεί αναστάτωση, καθώς το χρίσμα δόθηκε στον πρίγκιπα Έντουαρντ Ρουκίντι Κιζανανγκόμα, έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή και δημοσιογράφο, τον οποίον όμως δεν δέχεται η άμεση οικογένεια του θανόντος βασιλιά.

Η αδερφή του τέως βασιλιά έφερε στη δημοσιότητα διαθήκη που ισχυρίζεται πως είχε συντάξει ο αδερφός της το 2022 και η οποία έκανε λόγω για την ύπαρξη διαδόχου, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί. «Κακόβουλα όρνια συνωμοτούν εναντίον μας», ανέφερε η ίδια, με το βασίλειο των Τούρο να έχει βυθιστεί στη διχόνοια...