Αγγλία: Τερματοφύλακας επιλέχτηκε ως νέος βασιλιάς στην Ουγκάντα
Από τη Sunday League, στον θρόνο! Αυτή θα είναι η διαδρομή του Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουράσι, με τον τερματοφύλακα της αγγλικής, ερασιτεχνικής ομάδας Σ.Ε. Ντονς να επιλέγεται ως ο νέος βασιλιάς της φυλής Τούρο στην Ουγκάντα.
Όπως αναφέρει η Telegraph, ο 36χρονος γκολκίπερ καλείται να αναλάβει τον ρόλο του ομουκάμα, μετά τον θάνατο του ξαδέρφου του, που βρισκόταν στον θρόνο από ηλικία... τριών ετών, το 1995!
Ο βασιλιάς Όγιο Ενγίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι ο 4ος έφυγε από τη ζωή τέλη Αυγούστου μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τη βασιλική επιτροπή να καταλήγει στον Καμουράσι, ο οποίος αναμένεται να ανακηρυχθεί βασιλιάς την επόμενη εβδομάδα.
Το βασίλειο των Τούρο είναι ένα εκ των τεσσάρων στη δυτική Ουγκάντα, με τον τίτλο του βασιλιά να έχει πλέον κυρίως ρόλο κουλτούρας παρά πολιτικής. Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Καμουράσι είναι διστακτικός στο να αφήσει τη ζωή του στην Αγγλία...
A non-league goalkeeper from London has been chosen to take the throne of a kingdom in Uganda.— Telegraph Football (@TeleFootball) September 8, 2026
George Desmond Kamurasi, the captain of the SE Dons in Bexleyheath, south-east London, has unexpectedly become leader of the Tooro people in the east African country.
Kamurasi, 36,… pic.twitter.com/a3zRkCj4TP
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