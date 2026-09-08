Ένας ερασιτέχνης τερματοφύλακας αγγλικής ομάδας θα γίνει ο νέος βασιλιάς της φυλής Τούρο στην Ουγκάντα.

Από τη Sunday League, στον θρόνο! Αυτή θα είναι η διαδρομή του Τζορτζ Ντέσμοντ Καμουράσι, με τον τερματοφύλακα της αγγλικής, ερασιτεχνικής ομάδας Σ.Ε. Ντονς να επιλέγεται ως ο νέος βασιλιάς της φυλής Τούρο στην Ουγκάντα.

Όπως αναφέρει η Telegraph, ο 36χρονος γκολκίπερ καλείται να αναλάβει τον ρόλο του ομουκάμα, μετά τον θάνατο του ξαδέρφου του, που βρισκόταν στον θρόνο από ηλικία... τριών ετών, το 1995!

Ο βασιλιάς Όγιο Ενγίμπα Καμπάμπα Ιγκούρου Ρουκίντι ο 4ος έφυγε από τη ζωή τέλη Αυγούστου μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τη βασιλική επιτροπή να καταλήγει στον Καμουράσι, ο οποίος αναμένεται να ανακηρυχθεί βασιλιάς την επόμενη εβδομάδα.

Το βασίλειο των Τούρο είναι ένα εκ των τεσσάρων στη δυτική Ουγκάντα, με τον τίτλο του βασιλιά να έχει πλέον κυρίως ρόλο κουλτούρας παρά πολιτικής. Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Καμουράσι είναι διστακτικός στο να αφήσει τη ζωή του στην Αγγλία...