ELABET: Ίντερ - Ουντινέζε σε Νερατζούρο Bet Builder με «Ενισχυμένα» ημίχρονα

Η Ίντερ υποδέχεται την Ουντινέζε στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Serie A και ψάχνει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας έχει ξεκινήσει την προσπάθεια υπεράσπισης του θρόνου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού μετράει το απόλυτο στη Serie A με τρεις νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές. Η πρεμιέρα συνδυάστηκε με παράσταση τεσσάρων αστέρων κόντρα στη Μόντσα, προτού ακολουθήσει το δύσκολο «διπλό» με 1-0 στη Σαρδηνία απέναντι στην Κάλιαρι. Το πρώτο κρίσιμο τεστ ωστόσο σημειώθηκε την προηγούμενη αγωνιστική, όταν οι Νερατζούρι υποδέχθηκαν τη Νάπολι στο «Τζουζέπε Μεάτσα». Σε ένα χορταστικό ματς, η ομάδα του Κίβου έδειξε μέταλλο νικητή και με ασύλληπτη ανατροπή επέστρεψε από το 0-2 των Παρτενοπέι για να πάρει τελικά τη νίκη με 3-2 και να συνεχίσει απόλυτη την πορεία της στα ιταλικά γήπεδα.

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Η ψυχολογία της βέβαια πληγώθηκε λίγες ημέρες αργότερα κατά την επίσκεψη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για την πρεμιέρα του Champions League. Ένα κάκιστο πρώτο μέρος στοίχισε στην Ίντερ την ήττα με 2-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία βέβαια υπέφερε για τα καλά στο β΄μέρος. Ο εξαιρετικός Κουρτουά ωστόσο δεν επέτρεψε στους Ιταλούς να πάρουν κάτι από το ματς, με την Ίντερ πλέον αναγκαστικά να στρέφει ξανά το βλέμμα της πίσω στα εγχώρια με στόχο το 4/4. Η Ουντινέζε σε καμία περίπτωση δεν... φοβίζει όσο η Ρεάλ, ιδίως από τη στιγμή που η ομάδα του Μιλάνου έχει και την παράδοση υπέρ της.

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Οι Νερατζούρι άλλωστε έχουν επικρατήσει στα 18 από τα τελευταία 23 παιχνίδια πρωταθλήματος, σε μια ξεκάθαρη υπεροχή απέναντι στους ασπρόμαυρους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η Ουντινέζε ταξιδεύει στο Μιλάνο χωρίς φιλοδοξίες. Πέρυσι χαρακτηριστικά κατάφερε να φύγει νικήτρια από την έδρα της Ίντερ, βάζοντας τέλος σε ένα σερί επτά διαδοχικών εκτός έδρας ηττών απέναντι στους Νερατζούρι. Και με το καλό σερί που έχει χτίσει μακριά από την έδρα της, επιδιώκει να κάνει κάτι αντίστοιχο και φέτος.

Συγκεκριμένα, οι Φριουλάνι έχουν κερδίσει τα τέσσερα από τα έξι τελευταία παιχνίδια τους μακριά από το «σπίτι» τους κι έχουν αποδείξει πως μπορούν να σταθούν ικανοποιητικά και χωρίς τον κόσμο στο πλευρό τους. Με τη σειρά της, η ομάδα του Κόστα Ρουνάιτς είχε ξεκινήσει θετικά τη φετινή Serie A, παραμένοντας αήττητη στις πρώτες αγωνιστικές, όμως η Λάτσιο έβαλε τέλος στο σερί την προηγούμενη εβδομάδα με δύσκολη ανατροπή με 2-1 στο Ούντινε. Ακόμα κι έτσι πάντως, η Ουντινέζε έδειξε ξανά πως αποτελεί σκληρό καρύδι, όπως είχε φανεί και στην πρεμιέρα με την ισοπαλία κόντρα στην Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Παράδοση, φόρμα και διαφορά ποιότητας βέβαια συνηγορούν πως εύκολα ή δύσκολα η Ίντερ έχει τον πρώτο λόγο για να διευρύνει το νικηφόρο σερί στο πρωτάθλημα απέναντι στους Ασπρόμαυρους, οι οποίοι από την πλευρά τους έχουν παρουσιάσει σοβαρές ενδείξεις πως δεν πρόκειται να πέσουν φέτος αμαχητί απέναντι σε κανέναν αντίπαλο.

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