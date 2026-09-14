Ο Τζόνι Οντίνα, ο διατροφολόγος του Κριστιάνο Ρονάλντο αποκαλύπτει το αποτελεσματικό μυστικό της διατροφής του που τον βοηθά να έχει μια υγιή σχέση με το φαγητό.

Ο προσωπικός διατροφολόγος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζόνι Οντίνα, αποκάλυψε το μυστικό που ακολουθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για να διατηρεί το σώμα του στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στα 41 του έτη.

Ο θρυλικός Πορτογάλος επιθετικός φρόντιζε από πάντα το σώμα του σχολαστικά χωρίς να ακολουθεί «διατροφές-θαύματα». Αντιθέτως, σύμφωνα με τον αθλητικό του διατροφολόγο ακολουθεί μια απλή και καθημερινή διατροφή. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η διατροφή του περιλαμβάνει ένα μόνο συστατικό που το 90% των ανθρώπων δεν χρησιμοποιούν και αυτό δεν είναι άλλο από την... συνέπεια!

Ο «CR7» ύστερα από τόσα χρόνια επιτυχημένης καριέρας γνωρίζει ότι τα απλά υλικά είναι αυτά που λειτουργούν αποτελεσματικά για το σώμα του, δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι σημασία δεν έχει να ακολουθούμε μια σκληρή διατροφή με εξειδικευμένα προϊόντα αλλά να μένουμε πιστοί στο πλάνο μας με καθημερινές διατροφικές συνήθειες.

Μάλιστα, ο ίδιος έχει αναφέρει πως για να μην αποκτήσει μια τοξική σχέση με το φαγητό, σπάνια καταφεύγει σε επεξεργασμένες τροφές, καθώς τις θεωρεί απαραίτητη διατροφική συνήθεια, αλλά πάντα με μέτρο.