H Σαμπαλένκα αυτοκτόνησε, χάνοντας από την Αντρέεβα, που πέρασε στα ημιτελικά των WTA Finals, και με την πλάτη στο τοίχο θα παλέψει με την Σβιτολίνα για την πρόκριση.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ηττήθηκε 2-0 από την Μίρα Αντρέεβα, παρόλο που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στο πρώτο σετ, με 6-4, 6-0. Η Αντρέεβα πέρασε στα ημιτελικά των WTA Finals, ενώ η Σαμπαλένκα θα παλέψει απέναντι στην Ελίνα Σβιτολίνα, που νίκησε και έθεσε οριστικά εκτός συνέχειας την Καρολίνα Μούχοβα, για το εισιτήριο στις «4» των τελικών του WTA Tour.

Eλίνα Σβιτολίνα-Καρολίνα Μούχοβα 2-1

Σε μια σπουδαία ανατροπή εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Ελίνα Σβιτολίνα με την Καρολίνα Μούχοβα για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων των WTA Finals. Η Ουκρανή τενίστρια, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στα σετ, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και επικράτησε με 2-1 σετ (3-6, 6-2, 6-2), διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα ημιτελικά.

Η Μούχοβα μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-3, βρίσκοντας δύο break απέναντι στη Σβιτόλινα. Η Τσέχα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αντιπάλου της και έδειξε να έχει τον έλεγχο του αγώνα.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν διαφορετική. Η Σβιτόλινα ανέβασε την απόδοσή της, βελτίωσε σημαντικά το παιχνίδι της από τη βασική γραμμή και άρχισε να πιέζει περισσότερο το service της Μούχοβα. Με δύο break στο δεύτερο σετ, πήρε προβάδισμα με 4-2 και στη συνέχεια επικράτησε με 6-2, οδηγώντας την αναμέτρηση σε τρίτο και καθοριστικό σετ.

Εκεί, η Ουκρανή συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και εκμεταλλεύτηκε την αγωνιστική της υπεροχή. Με δύο ακόμη break, απέκτησε σημαντικό προβάδισμα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Μούχοβα. Η Σβιτόλινα διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, επικράτησε με 6-2 και ολοκλήρωσε μια σπουδαία ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη με 2-1 σετ.

Αρίνα Σαμπαλένκα-Μίρα Αντρέεβα 1-2

Η Σαμπαλένκα, αν και προηγήθηκε με 4-1 στο πρώτο σετ, αυτοκτόνησε, χάνοντας 11 games στη σειρά, με την Αντρέεβα να περνάει εντυπωσιακά στα ημιτελικά των WTA Finals.

Η Σαμπαλένκα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί με 4-1 στο πρώτο σετ, έχοντας μάλιστα το πλεονέκτημα του break. Ωστόσο, η Αντρέεβα δεν παράτησε το παιχνίδι και ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Η νεαρή τενίστρια απάντησε με τρία διαδοχικά break, κερδίζοντας πέντε συνεχόμενα games και φτάνοντας στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η εικόνα της αναμέτρησης ήταν εντελώς διαφορετική, με την Αντρέεβα να κυριαρχεί απόλυτα. Η Ρωσίδα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αντιπάλου της, πίεσε ασφυκτικά το serve της και πραγματοποίησε τρία break, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα με 5-0. Η Σαμπαλένκα δεν μπόρεσε να βρει απαντήσεις στην ανωτερότητα της αντιπάλου της και η Αντρέεβα έκλεισε το σετ με 6-0, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή νίκη μέσα σε μόλις 62 λεπτά.

Με αυτή τη νίκη, η Αντρέεβα έφτασε τις δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον όμιλο και εξασφάλισε την πρώτη θέση, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά των WTA Finals. Από την άλλη πλευρά, η Σαμπαλένκα θα διεκδικήσει την πρόκριση στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Ελίνα Σβιτολίνα.

H βαθμολογία στον 1ο όμιλο

1.Μίρα Αντρέεβα 2-0 (4-0)

2.Αρίνα Σαμπαλένκα 1-1 (2-2)

3.Ελίνα Σβιτολίνα 1-1 (2-3)

4.Καρολίνα Μούχοβα 0-2 (0-4)

Η 3η αγωιστική (13/11)