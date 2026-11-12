Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσε να... κουβαλα το -2 στη GBL, αφού η ποινή του δεν μειώθηκε στο ΑΣΕΑΔ.

Η Αθλητική Δικαστής του ΕΣΑΚΕ είχε τιμωρήσει τις ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα γεγονότα του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL, αλλά και τους Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Στις δύο ΚΑΕ επιβλήθηκε αφαίρεση δύο βαθμών από το πρωτάθλημα της νέας σεζόν (2026-27). Η έφεση των Πειραιωτών απορρίφθηκε. Κατά συνέπεια η ποινή δεν έπεσε και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ισχύει το -2 στην βαθμολογία, μετά την απόφαση του ΑΣΕΑΔ.

Παρέμεινε και η ποινή αποκλεισμού του Ταϊρίκ Τζόουνς που είχε τιμωρηθεί με επτά αγωνιστικές (δύο για υβριστική συμπεριφορά προς αντίπαλο αθλητή και πέντε για απόπειρα βιαιοπραγίας).

Επιπλέον μειώθηκε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Ολυμπιακό. Αρχικά είχε επιβληθεί 100.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και 50.000 ευρώ στον Τζόουνς. Πλέον έπεσε στις 100.000 ευρώ συνολικά.

Αναλυτικά

Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 69/12-11-2026 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση. Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 129/6.7.2026 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (Μ.Δ.Ο.) του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.). Μεταρρυθμίζει τις επιβληθείσες στην ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ποινές, με την ως άνω απόφαση, για τα πειθαρχικά αδικήματα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβρισης απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της, Tyrique Jones, από αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και από αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) σε: αφενός μεν, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβριση) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones, αφετέρου δε, αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €), για το πειθαρχικό παράπτωμα της της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή. Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες.