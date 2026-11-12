Στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας προσγειώθηκε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος με φόντο το αυριανό ματς (13/11 στις 21:45) για το Nations League. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΝΟΤΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ.

Στο Άμστερνταμ προσγειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 ώρα Ελλάδος η Εθνική Ομάδα με φόντο το σπουδαίο παιχνίδι με την Ολλανδία για την προτελευταία αγωνιστική του Nations League (13/11 στις 21:45).

Μετά από ένα ταξίδι που διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, η αποστολή προσγειώθηκε επί ολλανδικού εδάφους και στις 19:15 ώρα Ελλάδος είναι ή προγραμματισμένη Συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια στις 20:00 η τελευταία προπόνηση.

Να θυμίσουμε ότι άπαντες είναι στο πλάι της Εθνικής όπως ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης που ταξίδεψε μαζί με την αποστολή. Παράλληλα, ο πιλότος ευχήθηκε στην ομάδα να επιστρέψει με το «διπλό» από τη μάχη με τους Ολλανδούς.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.

Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.

Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.