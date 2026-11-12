Εθνικής Ελλάδος: Πάτησε σε ολλανδικό έδαφος
Στο Άμστερνταμ προσγειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 ώρα Ελλάδος η Εθνική Ομάδα με φόντο το σπουδαίο παιχνίδι με την Ολλανδία για την προτελευταία αγωνιστική του Nations League (13/11 στις 21:45).
Μετά από ένα ταξίδι που διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, η αποστολή προσγειώθηκε επί ολλανδικού εδάφους και στις 19:15 ώρα Ελλάδος είναι ή προγραμματισμένη Συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια στις 20:00 η τελευταία προπόνηση.
Να θυμίσουμε ότι άπαντες είναι στο πλάι της Εθνικής όπως ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης που ταξίδεψε μαζί με την αποστολή. Παράλληλα, ο πιλότος ευχήθηκε στην ομάδα να επιστρέψει με το «διπλό» από τη μάχη με τους Ολλανδούς.
Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής
Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.
Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.
Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.
Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.