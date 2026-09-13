Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και το γήπεδο που δίνει όραμα...

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον αγώνα της Τούμπας και όλες τις ιδιαιτερότητές του, ενώ καταγράφει τις εντυπώσεις του μετά την παρουσίαση των μελετών και των σχεδίων για το νέο γήπεδο.

ΠΑΟΚ - Άρης απόψε στη Θεσσαλονίκη σε παραδοσιακό ραντεβού στην Τούμπα που γίνεται νωρίς το Φθινόπωρο, ενώ… πώς γίνεται, οι δυο τους να τα λένε στο Χαριλάου για τον δεύτερο γύρο, πάντα αρχές της νέας χρονιάς.

Ο Άρης έχει κερδίσει αρκετές φορές με 0-1 στο γήπεδο του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, αν και φέτος δεν πιστεύω ότι οι δύο ομάδες έχουν τις αμυντικές ικανότητες να κρατήσουν το σκορ χαμηλά. Αφήνουμε τον Άρη που δεν έχω παρακολουθήσει πολλές φορές και μένουμε στον Δικέφαλο για τον οποίο ανυπομονούμε να δούμε να κερδίζει και ένα μεγάλο ματς. Δύο φορές έχασε από την Άντερλεχτ, την Μπραν δεν τη κέρδισε, ούτε τον ΟΦΗ στο κύπελλο, ενώ και με τον Παναθηναϊκό που ηττήθηκε, δέχθηκε πολλές φάσεις και πολλά γκολ. Πάρα πολλές φάσεις σε όλα τα κρίσιμα και δύσκολα ματς…

Όλοι τα βλέπουν τα προβλήματα, ο Λίσι τα έχει διαπιστώσει, η ομάδα απέκτησε δύο δυνατούς και σκληρούς παίκτες μεσοαμυντικά για να βελτιωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά, ομάδες βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη δε γίνονται. Δουλειά θέλει… Πολλές ώρες δουλειάς, που κατά βάση έπρεπε να είναι σε άλλο στάδιο αυτή την περίοδο. Ποιος δεν καταλαβαίνει ότι είναι ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ δύσκολο να κάνεις ομάδα από τον… Σεπτέμβριο και μετά; Μήπως οι Ολυμπιακοί δεν το βλέπουν;

Ο χρόνος δε γυρίζει πίσω, άλλοθι δεν πρέπει να έχει κανείς και ο ΠΑΟΚ οφείλει να παρουσιάσει πιο μαχητικό πνεύμα και επιτέλους να βγάλει και άλλες αρετές ΧΩΡΙΣ την μπάλα στα πόδια. Ακόμη-ακόμη και μία… επαγγελματική κίτρινη κάρτα, δεν είναι κακή! Πότε επιτέλους;

Ο Ντιέγκο Κόστα θα μπει σίγουρα, ίσως δούμε και τον Γιάκιτς που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έλειπαν από τα χαφ του ΠΑΟΚ. Έγινε αρκετή προσπάθεια στο πνευματικό κομμάτι, έγιναν πάρα πολλές κουβέντες και για τα τακτικά, χθες τους μίλησε εκ νέου και ο Ιβάν Σαββίδης: «Στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος» τους ξαναείπε, τους έδωσε και τεράστιο πριμ (μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά) και ο ΠΑΟΚ ξαναρχίζει την προσπάθειά του, ενώ είναι ξεκάθαρα πίσω από τους ανταγωνιστές του. Σε ετοιμότητα αγωνιστική και σαφώς σε κλίμα… Μην ξεχνάμε ότι χωρίς συσπείρωση ποτέ κανείς δεν μπορεί να πετύχει.

Αλήθεια… Υπάρχει κανείς στον ΠΑΟΚ που ακόμη αρνείται ότι επικρατεί πρωτοφανής διχασμός; Πλάκα είχαν όλοι από πέρσι τον Ιούνιο που… έκαναν ότι δεν το βλέπουν.

Το όραμα του γηπέδου

Ακόμη και για την υπόθεση του νέου γηπέδου υπάρχουν ΠΑΟΚτσήδες που εύχονται και παρακαλάνε και προσπαθούν να ΜΗΝ γίνει επί Σαββίδη…

Από εκεί και πέρα μερικές από τις πιο μεγάλες και σοβαρές εταιρίες της Ευρώπης, έχουν ενωθεί για ένα πολύ δύσκολο έργο μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Οι μελέτες των τελευταίων πολλών μηνών έχουν φθάσει σε ένα οριακό σημείο και αφού ο Σαββίδης ενέκρινε όσα μπορούσαν να παρουσιάσουν (πλην της εξωτερικής όψης) έχουμε πλέον πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Επειδή πολλοί (θέλουν να) μπερδεύονται ΠΟΤΕ ξανά ο ΠΑΟΚ και οι συνεργαζόμενες εταιρίες δεν έκαναν τόσες μελέτες για το γήπεδο, ποτέ δεν έφθασαν λίγους μήνες πριν είναι απόλυτα έτοιμη να ζητήσουν οικοδομική άδεια. Μελέτες σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, γεωλογικές, κατασκευαστικές, τοπογραφικά, όλα υπό την επίβλεψη της εφορίας αρχαιοτήτων. Ποτέ ξανά ο ΠΑΟΚ δεν είχε πάρει από την Πολιτεία τις εγγυήσεις πώς οικονομικά θα πάρει ΟΣΑ και οι άλλοι που έκαναν γήπεδο. Εννοείται ότι τα περασμένα χρόνια υπήρξε καθυστέρηση, τώρα όμως φθάσαμε σε ένα οριακό σημείο.

Πολύ-πολύ συγκεκριμένα όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεσμεύονται ότι χειμώνα καταθέτουν το αίτημα για οικοδομική άδεια και εφόσον την άνοιξη την έχουν στα χέρια τους, καλοκαίρι του 2027 ξεκινούν οι εργασίες ώστε τέλος του 2030 το γήπεδο των 35 χιλιάδων θέσεων (δεν γίνεται παραπάνω βάσει προεδρικού διατάγματος σε αυτή την περιοχή) και η εκπληκτικά αναπλασμένη περιοχή θα είναι στη διάθεση των ΠΑΟΚτσήδων και όλων των πολιτών.

Προσμονή και συγκίνηση προκαλούν όλα αυτά τα σχεδία για γενιές ΠΑΟΚτσήδων που αρχικά θα λυγίσουν το ερχόμενο καλοκαίρι βλέποντας την Τούμπα να πέφτει και μετά θα ανυπομονούν να προλάβουν το νέο γήπεδο, τη Φωλιά του Δικέφαλου Αετού.