Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον αγώνα απέναντι στη Φράιμπουργκ (10/12).

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προπώληση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση του «τριφυλλιού» κόντρα στη Φράιμπουργκ, για την 5η αγωνιστική του Conference League (10/12).

Τα 3.300 εισιτήρια που έχουν δοθεί στη διάθεση του κόσμου αναμένεται να γίνουν «φύλλο και φτερό», καθώς οι φίλαθλοι στοχεύουν να σταθούν στο πλευρό του συλλόγου με σκοπό να συνεχίσει τις συνεχόμενες νίκες στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναικός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 16:00 ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φράιμπουργκ (10/12).

Για τις πρώτες 24 ώρες, δικαίωμα αγοράς θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2026/27. Από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 16:00, η διάθεση θα είναι ελεύθερη για όλους τους φιλάθλους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Τομείς (Θύρες) και τιμές

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί στους παρακάτω τομείς, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές:

Σημειώνεται ότι οι τομείς N6 και N7 είναι τομείς ορθίων και δεν διαθέτουν αριθμημένες θέσεις καθημένων.

Σχεδιάγραμμα γηπέδου

Οι τομείς βρίσκονται στην πλευρά της Entrance E4 – Visiting Team.

Διαδικασία αγοράς

Κατά την περίοδο προτεραιότητας, οι κάτοχοι διαρκείας 2026/27 θα πρέπει να καταχωρίσουν τον 12ψήφιο κωδικό του εισιτηρίου διαρκείας τους, όπως εμφανίζεται στο Gov.gr Wallet.

Επιτρέπεται η αγορά έως δύο (2) εισιτηρίων ανά συναλλαγή. Κατά την περίοδο προτεραιότητας απαιτούνται δύο διαφορετικοί 12ψήφιοι κωδικοί διαρκείας για την αγορά δύο εισιτηρίων. Μετά το τέλος της προτεραιότητας, παραμένει το όριο των δύο εισιτηρίων ανά συναλλαγή.

Για κάθε δικαιούχο απαιτούνται:

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Email

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, τα εισιτήρια αποστέλλονται σε μορφή PDF στο δηλωμένο email και δεν πραγματοποιούνται αλλαγές προσωπικών στοιχείων και μετακινήσεις. Η αγορά πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

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