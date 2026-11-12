Προπονητής Μπάλτικα για τον Γκασαμά που είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό:«Υπάρχουν πολλές προσφορές για αυτόν»

Προπονητής Μπάλτικα για τον Γκασαμά που είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό:«Υπάρχουν πολλές προσφορές για αυτόν»

Νεφέλη Μπισμπίκη
Προπονητής Μπάλτικα για τον Γκασαμά που είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό:«Υπάρχουν πολλές προσφορές για αυτόν»

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Δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπάλτικα και στο ρωσικό πρωτάθλημα ο Νάθαν Γκασαμά, ο οποίος έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής της Μπάλτικα, Αντρέι Ταλαλάεφ, το έκανε ξεκάθαρο στις δηλώσεις του στο Match TV, ότι ο σύλλογος θέλει να ενισχύσει τη θέση του κεντρικού αμυντικού, καθώς ο Γκασαμά είναι ένα βήμα πριν αποχωρήσει, την ώρα που αρκετές ομάδες τον έχουν βάλει στο στόχαστρο.

Μάλιστα, μία από τις ομάδες που είχε κάνει πρόταση για τον 25χρονο στόπερ στη Μπάλτικα, ήταν ο Παναθηναϊκός το περασμένο καλοκαίρι.

«Ψάχνουμε για έναν κεντρικό αμυντικό. Ο Αντράντε έχει ήδη φύγει για τη Ζενίτ. Ο Γκασαμά θα μπορούσε να φύγει, υπάρχουν πολλές προσφορές γι' αυτόν. Πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον μας», δήλωσε ο Ταλαλάεφ στην εκπομπή «All on Match!» του Match TV.

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«Σε άλλους συλλόγους υπάρχουν παίκτες από τις ακαδημίες που ξεπερνούν το επίπεδο των ομάδων νέων, αλλά δυσκολεύονται ακόμη να βρουν χώρο στην πρώτη ομάδα. Σε εμάς μπορούν να πάρουν χρόνο συμμετοχής», πρόσθεσε ο Ρώσος τεχνικός.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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