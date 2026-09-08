Ποδοσφαιριστής κατηγορείται ότι δηλητηρίασε και σκότωσε συμπαίκτη του!

Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο του, ένας 35χρονος ποδοσφαιριστής από τη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο του 30χρονου συμπαίκτη του!

Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από θρίλερ έχει γίνει θέμα στα Γερμανικά ΜΜΕ. Το θέμα ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη ενός 35χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατο του 30χρονου συμπαίκτη του, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από δηλητηρίαση.

Ας δούμε τα πράγματα αναλυτικότερα...ολα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2025, όταν η TuS 1912 Rockenberg ταξίδεψε στη Δρέσδη για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Κατά την επιστροφή της ομάδας, ο 30χρονος Φίλιπ Λ. άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε γρήγορα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως την επόμενη ημέρα, στις 16 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή.

Αρχικά, οι άνθρωποι της ομάδας πίστεψαν πως επρόκειτο για τροφική δηλητηρίαση, καθώς οι παίκτες είχαν καταναλώσει ψάρι. Η συνέχεια, ωστόσο, έμελλε να δώσει στην υπόθεση εντελώς διαφορετική διάσταση. Η νεκροψία και οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο θάνατος του 30χρονου προήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια, η οποία συνδεόταν με δηλητηρίαση. Έτσι, η έρευνα των Αρχών στράφηκε πλέον σε ενδεχόμενη ανθρωποκτονία.

Μετά από μήνες ερευνών και καταθέσεων, η γερμανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 35χρονου συμπαίκτη του, Μάριους Β. Οι Αρχές φέρονται να εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο την εκδίκηση, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε και η πληροφορία ότι οι δύο άνδρες είχαν έρθει σε σύγκρουση για μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, οι Αρχές θεωρούν πως ο θάνατος του 30χρονου δεν ήταν τυχαίος. Ένα ακόμα τργικό παιχνίδι της μοίρας είναι ότι ο 35χρονος που συνελήφθη περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συμπαίκτη του, φέρεται να είχε προγραμματίσει να παντρευτεί μόλις δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αφού πέρυσι χρειάστηκε να διαχειριστούμε τον ξαφνικό θάνατο ενός συμπαίκτη μας από το ποδοσφαιρικό τμήμα, τα γεγονότα της περασμένης Τρίτης μάς αφήνουν και πάλι άφωνους. Κανείς από εμάς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κατανοήσει αυτό το νέο, βαρύ πλήγμα. Εναποθέτουμε πλέον τις ελπίδες μας στο έργο των Αρχών και εμπιστευόμαστε ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί πλήρως.Λόγω της εξαιρετικά συναισθηματικά φορτισμένης κατάστασης για όλους τους ανθρώπους του συλλόγου μας, δεν θα κάνουμε δηλώσεις σχετικά με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε θερμά και ευγενικά να μην απευθύνεστε σε παίκτες, προπονητές και διοίκηση για πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας».