Το πρώτο ντέρμπι δείχνει την συνέχεια και κρύβει…ευκαιρίες!

Η 3η αγωνιστική της Super League φέρνει από νωρίς ένα παιχνίδι που τραβάει πάνω του όλα τα βλέμματα.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στο ΟΑΚΑ στις 21:30, σε ένα ντέρμπι που μπορεί να αποτελέσει την πρώτη σημαντική ένδειξη για τις δυνατότητες των δύο ομάδων στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος.

Οι δύο διεκδικητές μπαίνουν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με διαφορετική ψυχολογία. Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις στο ξεκίνημα της σεζόν, ενώ ο ΠΑΟΚ, παρά το ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, αναζητά αντίδραση μετά την αποτυχία του να συνεχίσει στην Ευρώπη.

Για τους «πράσινους», η νέα σεζόν έχει ξεκινήσει με αρκετά θετικά στοιχεία. Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ κατάφερε αρχικά να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Conference League, περνώντας με επιτυχία από τα προκριματικά.

Παράλληλα, στο πρωτάθλημα έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα, παίρνοντας σημαντικό «διπλό» στη Λιβαδειά απέναντι στον Λεβαδειακό με 0-2. Πρόκειται μάλιστα για ένα αποτέλεσμα που αποκτά μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς ότι τις δύο προηγούμενες χρονιές ο Παναθηναϊκός είχε χάσει βαθμούς στην πρεμιέρα.

Θετικό ήταν και το ξεκίνημα στο Κύπελλο, με το «τριφύλλι» να επικρατεί 1-0 της Νίκης Βόλου στο ΟΑΚΑ. Η λύση ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι αλλαγές των Ταμπόρδα και Λιβάι Γκαρσία έδωσαν επιθετική ώθηση στην ομάδα, με τον Αργεντινό να πετυχαίνει με κεφαλιά το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Το αποψινό ντέρμπι, ωστόσο, αποτελεί σαφώς μεγαλύτερη πρόκληση. Η επιστροφή του Ουναΐ προσθέτει ακόμη μία σημαντική επιλογή και ο Παναθηναϊκός θέλει να συνδυάσει την καλή του εκκίνηση με μια νίκη απέναντι σε έναν άμεσο ανταγωνιστή για τον τίτλο. Στο 2.15 στην Novibet η επιλογή του Over 2.50.

Στην άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έχει πραγματοποιήσει το απόλυτο στο πρωτάθλημα, όμως η συνολική εικόνα της ομάδας του Αλέσιο Λίσι δεν είναι απαλλαγμένη από ερωτηματικά.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη γνωρίσει δύο ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς. Αρχικά από την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League και στη συνέχεια από την Μπραν στα Playoffs του Conference League, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους διαδρομή.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, πάντως, η εικόνα είναι διαφορετική. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με εντυπωσιακό 4-0 απέναντι στον Λεβαδειακό στην Τούμπα και στη συνέχεια πήρε μεγάλη νίκη στο Περιστέρι, επικρατώντας με 1-2 και ολοκληρώνοντας την ανατροπή με τον Πέλκα.

Η πρώτη του παρουσία στο Κύπελλο, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από νίκη. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον ΟΦΗ στην Τούμπα, σε ένα ματς που διεξήχθη κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Έτσι, το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους «ασπρόμαυρους». Μια νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό θα έδινε στην ομάδα την απαραίτητη ώθηση και θα αποτελούσε σημαντική επιβεβαίωση ότι, παρά τις ευρωπαϊκές αποτυχίες, παραμένει μέσα στους βασικούς διεκδικητές της κορυφής. Nα σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε απόδοση 1.85!

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