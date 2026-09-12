Κύπελλο UNICEF Trophy: Πρεμιέρα σήμερα (12/9) στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027
Η αγωνιστική περίοδος 2026-2027 αρχίζει από σήμερα (12/9) με το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – “UNICEF Trophy” και τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης της διοργάνωσης, στην οποία συμμετέχουν ομάδες της National League 1 και 2.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
National League 1
12/9
Δαϊς 17.00 Δούκας - ΚΟ Χολαργού Παπαδόπουλος Χρ.- Πολάτογλου - Κουτίβης (Γιαλιάς)
Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π. - Ηλυσιακός Κωνσταντινίδου - Λογοθέτης - Ελ Ανύ (Καράτσαλος)
Τ. Βογιατζής 17.00 ΑΜ Ελευσίνας - Σπόρτιγκ Αργυρούδης - Τζανετάκης - Ιωάννου (Φλώρος)
Στ. Βενέτης 17.00 Αιγάλεω - Π. Φάληρο Κοϊμτζόγλου - Ραπτογιάννης - Πετράκης Ι. (Ζερβούδης)
Αργοναυτών 17.00 Ερμής Αργυρούπολης - Έσπερος ΓΣ Λαμίας Στρέμπας - Ρώτας - Σερίφης (Καρούντζος)
Γαργαλιάνων 17.00 Γαργαλιάνοι - Ιωνικός Ν. Ρίζος - Νάστος - Μπακετέα (Γιαλικάρης)
Πανελληνίου 17.00 Πανελλήνιος - Εθνικός Διστόμου Καραπαπάς - Ουσταμπασίδης - Σκάρας (Καλαφάτης)
Κέρκυρας 16.30 Ιόνιος - Πανόραμα Λιότσιος - Τούσης - Γκούμας (Μιχαλόπουλος)
13/9
Γ. Μπουρούσης 17.00 Αναγέννηση Καρδίτσας - Ιωνικός Ιωνίας Μαραμής - Κοντογιάννης - Γιατρόπουλος (Τέγα)
Λ. Αιδηψού 17.00 Σύλλας Αιδηψού - ΕΑ Προμηθέας 2014 Καλογερόπουλος - Τσουρή - Αλεξόπουλος Χρ. (Χριστοδούλου)
National League 2
13/9
Μ. Μερκούρη 17.00 Ηρόδοτος - ΑΓΟ Ρεθύμνου Ξυλάς - Παπαδάκη - Πετράκης Κ. (Μακρής)
Πεύκης 17.00 Πεύκη - ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας Αλεξόπουλος Π. - Αντωνιάδης - Παυλόπουλος (Ζαγκλής)
Ν. Παξιμαδάς 17.00 Άρης Πετρούπολης - Μανδραϊκός Γαραντζιώτης - Μπερέτσος - Λελεδάκη (Ζώης)
Σχηματαρίου 17.00 Πρωτέας Σχηματαρίου — Εκπαιδευτήρια Πλάτων Βελέντζας - Κατσιμάρδος - Καραπάνος (Ιωάννου)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβενών - ΑΚ. Καλ. Καρδίτσας Κατωτικίδης - Λυγούρας - Χαλόφτης (Μαρινέλης)
Νάουσας 17.00 Ζαφειράκης - Πάνθηρες Ντόγκας - Χατζηκώστας - Αναστασιάδης Γ. (Παπαπέτρου)
Γ. Μακρής 17.00 Προσοτσάνη - Ολυμπιακός Βόλου Βογιάκης - Εκίζογλου - Δώνης Τρυφ. (Γαϊτάνης)
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