FIFA: Επιβεβαίωσε την υποψηφιότητα Ινφαντίνο στις εκλογές
Παρότι φωνές ανά τον κόσμο ζητούν αλλαγή σελίδας στη FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο σκοπεύει να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία στις εκλογές του Απριλίου. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την ίδια την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
«Ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2027. Φυσικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο κ. Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή», ανέφερε η σχετική ενημέρωση από πλευράς Ομοσπονδίας, την ώρα που FIFA, AFC και CONCACAF φέρονται να ετοιμάζουν πρόταση μομφής κατά του Ιταλοελβετού.
Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στον προεδρικό θώκο εδώ και μία δεκαετία, έχοντας εκλεγεί αρχικά το 2016 και εξασφαλίζοντας νέα θητεία το 2019 αλλά και το 2023, όταν κατέβηκε χωρίς αντίπαλο στις εκλογές.
🚨 BREAKING: FIFA confirm Gianni Infantino will stand for re-election.— Ben Jacobs (@JacobsBen) September 6, 2026
“The FIFA President announced in April that he will stand for re-election in 2027. Of course, nothing has changed. Mr Infantino will be standing for re-election.” pic.twitter.com/RAmi3O8uyb
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