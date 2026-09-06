Η FIFA επιβεβαίωσε ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Παρότι φωνές ανά τον κόσμο ζητούν αλλαγή σελίδας στη FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο σκοπεύει να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία στις εκλογές του Απριλίου. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την ίδια την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

«Ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2027. Φυσικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο κ. Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή», ανέφερε η σχετική ενημέρωση από πλευράς Ομοσπονδίας, την ώρα που FIFA, AFC και CONCACAF φέρονται να ετοιμάζουν πρόταση μομφής κατά του Ιταλοελβετού.

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στον προεδρικό θώκο εδώ και μία δεκαετία, έχοντας εκλεγεί αρχικά το 2016 και εξασφαλίζοντας νέα θητεία το 2019 αλλά και το 2023, όταν κατέβηκε χωρίς αντίπαλο στις εκλογές.