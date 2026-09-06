Σοκ και δέος

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για την κακοδαιμονία του ΕλΚαμπί, την νέα δοκιμασία του Μεντιλίμπαρ και την ΑΕΚ που εντός έδρας είναι γοητευτική με όποιον κι αν παίζει.

Ο τραυματισμός του Ελ Καμπί, που χειρουργήθηκε σήμερα το πρωί, είναι το πιο σημαντικό νέο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, σημαντικότερο από οποιοδήποτε αποτέλεσμα προέκυψε χθες και θα προκύψει και σήμερα. Όχι μόνο γιατί ο Μαροκινός ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού τα τρία τελευταία χρόνια (κι αναμφίβολα ένας από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματός μας) αλλά και γιατί ο σπουδαίος αυτός φορ χάνεται από μια από τις ομάδες που δηλώνει ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα σε μια στιγμή που είναι εμφανές το επιθετικό της πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός σε τρίτο σερί ματς πρωταθλήματος δεν πετυχαίνει πάνω από ένα γκολ – αυτός ήταν ένας από τους λόγους της ισοπαλίας του στο Βόλο. Μάλιστα αυτή την δυσκολία την έχει δείξει και στα δυο του παιγνίδια με την Ναϊμέγκεν, που σε κανένα άλλο σοβαρό ματς μέσα στην σεζόν της δεν έχει δεχτεί λιγότερα από δυο γκολ. Ο Ολυμπιακός καλείται να λύσει το πιο σημαντικό του πρόβλημα χωρίς να έχει στην συνέχεια τον μοναδικό παίκτη του που τα τρία τελευταία χρόνια σημείωνε πάνω από δέκα γκολ. Θα έχει ενδιαφέρον αρχικά να δούμε πως θα προσπαθήσει να το λύσει – να καταφέρει να το λύσει στις παρούσες συνθήκες το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο. Ο ΕλΚαμπί πλήρωσε προφανώς μια κακιά στιγμή: δεν υπάρχει από την πλευρά του τερματοφύλακα Σαμπάνη καμία πρόθεση να τον χτυπήσει. Ψάχνοντας την επαφή (άλλος θα προσπαθούσε απλά να αποφύγει τον τερματοφύλακα πηδώντας πάνω του…) ο Μαροκινός κέρδισε με ηρωϊκό και σκληρό τρόπο το πέναλτι με το οποίο ο Ζότα έκανε το 0-1, που ωστόσο δεν αρκούσε για να δώσει στον Ολυμπιακό την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα με το ίδιο σκορ. Μια απροσεξία του Ρέτσου (αποτέλεσμα της επικίνδυνης ποδοσφαιρικής λογικής των στόπερ του Ολυμπιακού να παίζουν συχνά με τον τερματοφύλακα και σε φάσεις που η πίεση του αντιπάλου δεν είναι μεγάλη) έφερε το γκολ της ισοφάρισης του Βόλου που έκανε ελάχιστα σουτ συνολικά και δεν είχε ευκαιρίες. Αλλά τα παιγνίδια με την φωτιά πληρώνονται.

Θόλωμα από τον τραυματισμό

Ο Χοσε Λουίς Μεντιλίμπαρ κομμάτι θολωμένος κι αυτός από τον τραυματισμό του Μαροκινού είπε στο τέλος του ματς ότι η ισοπαλία ήταν αποτέλεσμα του σοκ των παικτών του: τόνισε χαρακτηριστικά πως κανείς από τους παίκτες του δεν ήθελε να βγει να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορώ να το καταλάβω: όλη η σκηνή του τραυματισμού ήταν όντως τρομερή. Αλλά πλην του δευτέρου ημιχρόνου υπήρχε και το πρώτο. Στο οποίο ο Ολυμπιακός δεν έκανε πάλι σχεδόν τίποτα προκαλώντας τις συνηθισμένες πλέον απορίες για το τι θέλει να κάνει φέτος στο πρωτάθλημα, αλλά και το πως θέλει να κερδίζει τα ματς. Ο Μεντιλίμπαρ επανεμφάνισε τον Ντάνι Γκαρθία, κράτησε τον Τσικίνιο σε θέση δεξιού εξτρέμ λες κι αυτός στην Τρίπολη είχε κάνει κάτι καταπληκτικό, έβγαλε από την ενδεκάδα τον Τικισιάν για να επαναφέρει τον Μπρούνο που με την δημιουργία είναι κομμάτι τσακωμένος, άφησε εκτός αρχικής ενδεκάδας τον Ζέλσον που στη Λάρισα για το κύπελλο ήταν ο καλύτερος και δεν βρήκε πάλι ούτε δεκαπέντε λεπτά για τον Φορτούνη. Αλλά όλα αυτά δεν είναι ανεξήγητα. Ο Βάσκος έχει πάντα σε πρώτη προτεραιότητα τα παιδιά του, δηλαδή τους παίκτες με τους οποίους δουλεύει καιρό μαζί, θέλει να δώσει μεγάλο χρόνο συμμετοχής στον Ρόκα που είναι ένας από τους λίγους που αποκτήθηκαν με υπόδειξή του, και δεν πιστεύει σε παίκτες που μπορεί να έρχονται από τον πάγκο και να βοηθάνε για 15-20 λεπτά: αν τα πίστευε αυτά θα έδινε χρόνο στον Καμπελά πέρυσι και δεν θα είχε τσακωθεί με τον Γιόβετις πρόπερσι. Οι τρόποι του Μεντιλίμπαρ είναι τόσο δεδομένοι όσο και οι γενικότερες αντιλήψεις του για το ποδόσφαιρο. Εχω πραγματικά μεγάλη απορία για το με ποιον θα αντικαταστήσει τον ΕλΚαμπί στην ευρωπαϊκή λίστα: η λογική λέει με τον Γιάρεμτσουκ, που πρέπει πλέον να ενεργοποιηθεί και ο κόουτς να δουλέψει και ειδικά μαζί του και ψυχολογικά, αλλά για να είμαι ειλικρινής πιστεύω πως θα βάλει στη λίστα τον Ρόκα -εκτός κι αν ο χθεσινός τραυματισμός του Ισπανού (που πέρασε λογικά σε δεύτερη μοίρα…) τον κρατήσει μακριά από τις προπονήσεις για καιρό.

Ακόμα ένα σόου της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ από την μεριά της έδωσε ένα ακόμα σόου στην Allwyn Arena διαλύοντας αυτή την φορά τον Αρη με 5-0. Όταν κέρδισε με 4-0 τον Ηρακλή πολλοί απέδωσαν την νίκη της στην κακή εμφάνιση της ομάδας του Ματζάρι. Όταν έβαλε τέσσερα γκολ και στην Λέφσι πολλοί μίλησαν ειρωνικά για την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας – λες και είναι συνηθισμένο ελληνικές ομάδες να κερδίζουν με 4-0 σε ευρωπαϊκά προκριματικά τον οποιοδήποτε. Ο Αρης κατέβηκε στην Νέα Φιλαδέλφεια με ηθικό μετά από δυο νίκες στην σειρά και μετά την καλή εμφάνιση με τον ΟΦΗ: δεν κατάλαβε τι τον βρήκε!

Η ΑΕΚ όπως και στα ματς με τον Ηρακλή και την Λέφσκι μπήκε με το πόδι στο γκάζι κι άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς πάλι με τον Βάργκας διότι είναι ομάδα που παίζει για τα φορ της – και πολύ μεθοδικά. Αυτή την μεθοδικότητα διευκολύνουν ακόμα πιο πολύ ο Μάγερ, που μοιράζει ασίστ με χαρακτηριστική ευκολία (και που κυρίως κατάλαβε με την εμπειρία του σε χρόνο ρεκόρ το σύνθετο ρόλο του στο 4-4-2) και βέβαιο ο Βιτάλις που με τις κάθετες πάσες του ελευθερώνει την μπάλα υποδειγματικά. Κάπως έτσι στο γήπεδό της η δεμένη από πέρυσι ΑΕΚ σκοράρει και δημιουργεί ασταμάτητα: χθες έβαλε πέντε γκολ, ένα του Βάργκας ακυρώθηκε ως οφσάιντ για ελάχιστα και από το VAR ακυρώθηκε επίσης για ελάχιστα ένα πέναλτι που κέρδισε ο Μάνταλος. Κι όλα αυτά ενώ η ΑΕΚ μεταξύ του 20ου και του 60ου λεπτού είχε κι ένα διάστημα στο οποίο κατέβασε ταχύτητα για να ολοκληρώσει το ματς εντυπωσιακά μετά τις αλλαγές του Νίκολιτς!

Άλλο εντός άλλο εκτός έδρας

Γιατί υπάρχει για την ώρα διαφορά των εμφανίσεων εντός και εκτός έδρας; Πρώτα από όλα γιατί οι νεροφερμένοι χαφ ακόμα είναι σε φάση προσαρμογής. Και δεύτερον γιατί εκτός έδρας οι επιθετικές πρωτοβουλίες των ακραίων μπακ είναι λιγότερες – αλλά όλα νομίζω είναι θέμα χρόνου. Το πρόβλημα του Νίκολιτς (που χθες έδωσε κι ένα μαθηματάκι στον Κοϊτά κρατώντας εκτός αρχικής ενδεκάδας μετά τις τρέλες που έκανε στο ματς με την Κηφισιά) θα είναι απλά η διαχείριση των απαιτήσεων του Τσάμπιονς λιγκ: κατά τα άλλα δεν αποκλείεται σόου σαν το χθεσινό κόντρα στον Αρη η ΑΕΚ ειδικά στην έδρα της να δώσει εφέτος πολλά. Γκολ άλλωστε όπως το πρώτο, αλλά και το τρίτο όπου ο Μάριν σκοράρει ολοκληρώνοντας υποδειγματικά μια αντεπίθεση, αυτή την στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να τα βάλει μόνο η ΑΕΚ που έχει οργανωμένο επιθετικό παιγνίδι. Ο Ολυμπιακός σε αυτό δεν επενδύει, ο ΠΑΟ έχει πολλούς νέους παίκτες και αυτοματισμούς θα αργήσει να βρει, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει για την ώρα στην ανάμνηση του Κωνσταντέλια.

Κακή η ιδέα του Γρηγορίου

Ο Αρης πήρε ένα πολύ σκληρό μάθημα. Η ιδέα του Μιχάλη Γρηγορίου να εμφανίσει μια ομάδα με καινούργια άμυνα ήταν αυτοκαταστροφική, όσο και η απόφαση να παίξει ο Αρης πολύ ανοιχτά μετά το 2-0. Απέναντι στους μέσους της ΑΕΚ ειδικά η απόφαση αυτή πληρώθηκε ακριβά. Κι αν στα προηγούμενα ματς οι παρεμβάσεις του προπονητή του Αρη βοήθησαν αυτή την φορά όλα έγιναν κομμάτι χειρότερα: στο δεύτερο ημίχρονο ο Αρης που ανέβηκε ψηλά δέχτηκε τέσσερα γκολ και γλύτωσε από το VAR άλλα δυο. Και την άλλη αγωνιστική πάει στην Τούμπα όπου θα χρειαστεί να παίξει άμυνα. Το να δέχεσαι γκολ σε κάθε ματς δεν σε πάει μακριά. Η προσγείωση ήταν απότομη…