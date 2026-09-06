Απορίες για όλους στον Ολυμπιακό…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος εκφράζει μέσα από το blog του στο Gazzetta τις απορίες του για όλους στον Ολυμπιακό μετά και το χθεσινό παιχνίδι.

Άραγε, είναι τόσο δύσκολο…

Ο ΟΡΤΕΓΑ να γίνει πιο fit ώστε να αντιδράει με καλύτερη ταχύτητα σε φάσεις όπως το γκολ της ισοφάρισης του Βόλου; Η, όπως στο α΄ ημίχρονο, που ενήργησε καθυστερημένα και μόλις πρόλαβε τον αντίπαλο φορ;

Ο ΣΑΛΙΑΚΑΣ να κάνει καλές σέντρες σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια; Στην Τρίπολη είχε τρεις μια χαρά, χθες είχε πέντε, η μία πιο κακή από την άλλη.

Ο ΡΕΤΣΟΣ να σταματήσει να κάνει τόσο μεγάλες γκάφες που να κοστίζουν βαθμούς στον Ολυμπιακό;

Ο ΠΙΡΟΛΑ να μην ζητάει να αντικαθίσταται με τέτοια συχνότητα στη διάρκεια των παιχνιδιών, με συνέπεια να χάνει η ομάδα μία αλλαγή;

Ο ΚΑΡΜΟ να κάνει μία καλή πάσα από πίσω προς την επίθεση σε ένα ολόκληρο ημίχρονο; Κι υποτίθεται είναι καλός σε αυτό το κομμάτι.

Ο ΜΠΡΟΥΝΟ να μην κάνει σε σχεδόν κάθε παιχνίδι δύο-τρεις τόσο τραγικές μπαλιές η, σέντρες, που να προκαλούν εκνευρισμό στην εξέδρα;

Ο ΓΚΑΡΘΙΑ να ανακόπτει αντίπαλους χωρίς φάουλ;

Ο ΕΣΕ να σουτάρει μία φορά καλά, να δίνει έστω τρεις καλές πάσες στο 90λεπτο και να σταματάει να γυρίζει τόσο συχνά την μπάλα πίσω;

Ο ΤΣΙΚΙΝΙΟ να εκτελεί καλά, έστω ένα φάουλ είτε για σέντρα, είτε απευθείας;

Ο ΦΡΟΙΛΕΡ να μεταβιβάζει καλύτερα την μπάλα μπροστά;

Ο ΖΟΤΑ να πατάει περισσότερο περιοχή παίζοντας ως 2ος φορ; Χθες είχε εκτός του πέναλτι μία τελική-κεφαλιά από κόρνερ.

Ο ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ να συμμετέχει κάπως στο παιχνίδι και κυρίως να μην σουτάρει απ΄ όπου κι αν βρίσκεται, αλλά να πασάρει σε αμαρκάριστους συμπαίκτες του;

Ο ΡΟΚΑ να κάνει καλύτερα τελειώματα από τα τρία μέτρα κι όχι να αστοχεί, πάλι, όπως συνέβη χθες;

Ο ΣΑ να μην χάνει με τέτοια ευκολία την μπάλα;

Ο ΖΕΛΣΟΝ να κάνει την κατάλληλη πάσα την κατάλληλη στιγμή κι όχι να κάνει ημιτελείς ενέργειες όπως ξανά έκανε χθες;

Ο ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ να αντιδράει από τον πάγκο κι όχι απλά να βλέπει την ομάδα του να σέρνεται επί 30 λεπτά (45-75) στον αγωνιστικό χώρο; Με το που έγινε πιο επιθετικός με τις αλλαγές του ο Βόλος στο 71’, αμέσως έκανε φάση στο 74’. Κι ο προπονητής του Ολυμπιακού έκανε τις δύο αλλαγές που είχε ακόμη, μόνο όταν έφαγε την ισοφάριση.

Παρεμπιπτόντως, τι πιο λογικό από το να έμπαινε ο Φορτούνης μετά το 1-1.

Άσχετο: Μου τηλεφώνησαν: «Πώς να νιώθει ο Μαρινάκης που πήρε στις μεταγραφές του Ολυμπιακού τόσους και τόσους αντικειμενικά πολύ καλούς παίκτες, ακόμη και απολύτως βασικούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και βλέπει την ενδεκάδα και τις αλλαγές που είδε χθες στον Βόλο;». Πήγα να απαντήσω, αλλά έκλεισε το τηλέφωνο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ανεξάρτητα από την εικόνα του Ολυμπιακού που δεν ήταν καλή και δυστυχώς δικαίωσε τους φόβους μου για το αποτέλεσμα του αγώνα του στο Πανθεσσαλικό (θυμηθείτε το άρθρο μου εδώ χθες το πρωί), είδαμε για μία ακόμη φορά, όπως και στο 1-0 με τον Ατρόμητο (ο Τσακαλίδης τότε), μία διαιτησία κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Τζήλος είχε τρεις φορές τη δυνατότητα να αποβάλλει παίκτη του Βόλου-στο 22΄τον Τζόκα, στο 57΄ τον Κόμπα και στο 89’ τον Κάργα. Δεν έβγαλε ποτέ τη δεύτερη κίτρινη, ενώ ειδικά η περίπτωση του Κόμπα ήταν ο ορισμός της αποβολής με δεύτερη κάρτα, στην περίπτωση του τραυματισμού του Ρόκα. Μιλάμε για αλλοίωση αποτελέσματος, αφού εκτός όλων των άλλων ο Κόμπα ήταν αυτός που ισοφάρισε στο 76’! Ακόμη και το πέναλτι νομίζω ότι το έδωσε όχι αμέσως, αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι ο Ελ Κααμπί έσπασε το πόδι του.

Η ΑΕΚ με την Κηφισιά έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες, με αποβολή του Κοϊτά, αλλά ο Φωτιάς (VAR στο Πανθεσσαλικό) την χάρισε. Τώρα, έπρεπε ο Βόλος με τον Ολυμπιακό να παίζει με 10 παίκτες από το 57’, αλλά ο Τζήλος την χάρισε. Αυτό είναι ένα κανονικό πρωτάθλημα κύριε Λανουά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι