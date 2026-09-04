Η απάντηση της Ίντερ στον Ολυμπιακό για τον Μανκούζο!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta διάφορες πληροφορίες που έρχονται στον Ολυμπιακό από το εξωτερικό!

Η ΙΝΤΕΡ απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού για τον Ματίας Μανκούζο. Πρόκειται για 19χρονο κεντρικό χαφ, που θεωρείται από τα πιο σημαντικά νέα ταλέντα των Μιλανέζων, με ήδη σχεδόν 90 παιχνίδια στα πόδια του σε όλες τις ομάδες της Ίντερ από Κ17 έως Κ23! Οι Ιταλοί απάντησαν ότι ο Μανκούζο, με ρίζες από την Ουρουγουάη, ούτε πωλείται, ούτε δίνεται δανεικός, γιατί εκτιμάται ότι θα υπολογίζεται σύντομα για την πρώτη ομάδα τους. Λεπτομέρεια: Μάνατζερ του είναι ο ίδιος που έχει τον Πιρόλα.

ΣΤΗΝ Σλοβενία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αμάρ Μίλισιτς, στην Α΄ κατηγορίας Μπρίνιε, με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Ο 20χρονος Βέλγος κεντρικός αμυντικός έπαιξε πέρυσι στην Κ19 του Ολυμπιακού, αλλά δεν έκανε διαφορά, παρά τα κολακευτικά σχόλια που είχαν ακουστεί όταν είχε έρθει με μεταγραφή από την Άντερλεχτ.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ του Ανές Σαλάχ Εντίν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός, που εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον Μαροκινό αριστερό μπακ της Ρόμα (αν πιστέψουμε το quotidianosportivo). Ο Σαλάχ Εντίν ακόμη δεν έχει δοθεί από την ιταλική ομάδα, παρά τις προσφορές που είχε από Ολυμπιακό, PSV και Γουέστ Χαμ, αφού τις αρνήθηκε όλες! Σημείωση: ο Ολυμπιακός όχι απλά έχει πάρει τον Τικνιζιάν, αλλά έχει κρατήσει και τον Μπρούνο, δηλώνοντας τον στη λίστα, οπότε λογικά πολύ δύσκολα θα τον δώσει τώρα.

Ο ΕΤΙΕΝ Κινκουέ, που είχε έρθει ως μεγάλο ταλέντο στον Ολυμπιακό, έχασε τη θέση του στην ενδεκάδα της γαλλικής Χάβρης και παίρνει μεταγραφή στην ελβετική Σερβέτ. Ο Γάλλος στόπερ, με καταγωγή από το Καμερούν, είχε φτάσει στο Ρέντη με προοπτική να παίξει στην πρώτη ομάδα, αλλά δεν είχε πείσει ούτε στον Ολυμπιακό Β.

Η ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ έκανε προσφορά 15 εκ. Ευρώ στη Σεβίλλη για να πάρει τον Βάργκας και στην Τουρκία λένε ότι αφού ξεπέρασε την προσφορά των 12 εκ. Ευρώ του Ολυμπιακού έχει τύχη για να αποκτήσει τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ. Η Τράμπζο έχει ήδη πάρει μεταξύ άλλων δυο ελεύθερους σταρ, τον Σαλάχ και τον Φαμπίνιο, δίνοντας τους τρομερά συμβόλαια.

Άσχετο: Στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίγκας στο ρόστερ του Ολυμπιακού έχουν δηλωθεί, από τα πιο νέα παιδιά, οι γκολκίπερ Στουρνάρας και Τσομπανίδης, με τους μέσους Φίλη και Μπακούλα. Προφανέστατα θα δηλωθεί άμεσα κι ο δεξιός μπακ Κουτσογούλας. Πλην του Στουρνάρα έχουν δικαίωμα να παίξουν στο Κύπελλο ως κάτω των 22 ετών, με υποχρεωτική παρουσία δύο παικτών σε όλο το 90λεπτο κάθε αγώνα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν είναι απλά ότι ο Ρέτσος με τον Μπέϊλι ήταν συμπαίκτες στην Μπάγερ Λέβερκουζεν, πριν αρκετά χρόνια. Είναι και ότι έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα, στις 9 Αυγούστου! Με τον Τζαμαϊκανό να είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος (29).

Πιθανότατα ούτε οι ίδιοι θα το πίστευαν ότι θα ξαναβρίσκονταν στην ίδια ομάδα, όταν είχαν παίξει ως αντίπαλοι την άνοιξη του 2024 στα ημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ, ο ένας με τον Ολυμπιακό κι ο άλλος με την Άστον Βίλα, έχοντας πάλι δει ο ένας τον άλλο μετά από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν ήταν για τελευταία φορά μαζί στην ίδια ομάδα της Μπουντεσλίγκα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι