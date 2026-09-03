Βρίσκει ρυθμό και σπάει τα κοντέρ ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός αρχίζει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ (21:00).

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την πρόκριση στη League Phase του Conference League και τη νικηφόρα εκκίνηση των υποχρεώσεών της στο πρωτάθλημα, θέλει αντίστοιχη πρεμιέρα και στο Κύπελλο, αρχίζοντας την πορεία με στόχο να φτάσει ως το τέλος και την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι «πράσινοι» άρχισαν τη χρονιά με το «πρέπει» των 3/3 προκρίσεων στα προκριματικά, κάτι που έφεραν εις πέρας, όπως και την ετεροχρονισμένη πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα με το 0-2 στη Λιβαδειά επί του Λεβαδειακού, με το αυτογκόλ του Κωστή από το κόρνερ του Ταμπόρδα και την καρφωτή κεφαλιά του Ντέσερς, ξανά έπειτα από εκτέλεση του Αργεντινού.

Σειρά έχει το άνοιγμα της αυλαίας στο Κύπελλο με το θεωρητικά πιο βατό παιχνίδι εκ των τεσσάρων στη League Phase, καθώς τα υπόλοιπα είναι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, με τον Άρη στο ΟΑΚΑ και με το «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στο πέσιμο της αυλαίας.

Στην άλλη πλευρά η Νίκη Βόλου αρχίζει τις δικές της υποχρεώσεις στη League Phase μετά την πρόκριση εις βάρος του Πανιωνίου στον προκριματικό με 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι, λίγο πριν την πρώτη σέντρα στη Super League 2 όπου φιλοδοξεί να διεκδικήσει την άνοδο.

Οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά στον θεσμό 23 χρόνια μετά τον πρώτο γύρο τη σεζόν 2003/2004 όπου το «τριφύλλι» προκρίθηκε με 2-0 και 1-1, με τους «πράσινους» να θέλουν νίκη και… διαφορά για τις περιπτώσεις ισοβαθμιών όπου η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο. Στο 2.20 το -2 χάντικαπ για τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του στο Κύπελλο.

Οι γηπεδούχοι θα έχουν την πρωτοβουλία και θα πιέσουν, με το αναμενόμενο να είναι να προκύψει μεγάλος αριθμός κόρνερ από τους Βολιώτες. Στο 2.20 τα Over 9.5 κόρνερ στο ΟΑΚΑ.

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