Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει ρεπό εκτός προγράμματος στους παίκτες της Αλ Σαντ, ζητώντας όμως κάτι συγκεκριμένο.

Η Αλ Σαντ του Ραζβάν Λουτσέσκου προελαύνει στο πρωτάθλημα του Κατάρ, αφού μέχρι ώρας έχει κάνει το 2/2, όμως πλέον βρίσκεται και στον τελικό του Qatar Cup, μετά το 2-1 επί της Αλ Γκαραφα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός φαίνεται πως απολαμβάνει τη νέα του περιπέτεια στη χώρα της Ασίας, ενώ παράλληλα και οι ποδοσφαιριστές του δείχνουν να έρχονται ολοένα και πιο κοντά με τον πρώην τεχνικό του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, μετά την επιτυχία αυτή (σσ τη νίκη επί της Αλ Γκαραφα), ο Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει ρεπό εκτός προγράμματος στους παίκτες του, κάτι που ανακοίνωσε στα αποδυτήρια. Η μαχητικότητα και η προσπάθεια που έδειξαν τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Ωστόσο, τους ζήτησε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αναφερόμενος στο επερχόμενο παιχνίδι και πάλι με αντίπαλο την Αλ Γκαραφα, αυτή τη φορά όμως για το πρωτάθλημα (5/9), τους είπε πως θέλει να ξεκουραστούν, να «καθαρίσουν» το μυαλό τους αλλά να επιστρέψουν στην προπόνηση έτοιμοι για... πόλεμο.