Μεταγραφές 2026: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα deals του καλοκαιριού
Ένα γεμάτο καλοκαίρι έφτασε στο τέλος του, με τη μεταγραφική περίοδο να κλείνει στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν δαπανηθεί για τη μεταγραφική ενίσχυση ομάδων ανά τον κόσμο - με τους Άγγλους φυσικά να έχουν τη μερίδα του λέοντος.
Έξι μεταγραφές περιλάμβαναν ποσά άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μοναδική ομάδα εκτός Premier League που έδωσε τέτοιο ποσό να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα 125 που δαπάνησε για να φέρει τον Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία.
Μία κατηγορία μόνοι τους οι Άγγλοι
Από εκεί και πέρα, η Μάντσεστερ Σίτι έσπασε δις το ρεκόρ της, δίνοντας πρώτα 135 εκατομμύρια στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Έλιοτ Άντερσον και εν συνεχεία, στο πλαίσιο της deadline day, άλλα 145 στην Τσέλσι για τον Έντσο Φερνάντες! Ο δε Αγιούμπ Μπουαντί, κόστισε... μόλις 95 για να αποκτηθεί από τη Λιλ. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο συνολικά, αριθμός-ρεκόρ για έναν και μόνο σύλλογο... Οι Μπλε από τη μεριά τους, έφεραν στο Στάμφορντ Μπριζ τον Μόργκαν Ρότζερς, δίνοντας 138 εκατ. ευρώ στην Άστον Βίλα, με τη Λίβερπουλ να τα σκάει (125.000.000€) στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά.
Πολύ ακριβές αγορές πραγματοποίησε η Τότεναμ που στην προσπάθεια να επιστρέψει στις επιτυχίες έδωσε συνολικά πάνω από 350 εκατομμύρια για παίκτες όπως ο Σάντρο Τονάλι, ο Ματέους Φερνάντες, ο Σαβίνιο και ο Πολ Φαν Χέκε. Η δε πρωταθλήτρια Άρσεναλ, έφερε τον Μπρούνο Γκιμαράες από τη Νιούκαστλ, έναντι 87,5 εκατομμυρίων. Συνολικά, οι σύλλογοι της Premier League δαπάνησαν πάνω από 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σπάζοντας το ρεκόρ που είχαν κάνει το καλοκαίρι του 2025...
Οι... άλλοι και οι Έλληνες
Από την Αγγλία έκανε την ακριβότερη μεταγραφή της η Μπαρτσελόνα, με τα 80 χαρτιά που έδωσε στη Νιούκαστλ για να κάνει δικό της τον Άντονι Γκόρντον, με τη Μίλαν να κάνει το μεγαλύτερο deal της σεζόν στη Serie A, παίρνοντας τον Γκονσάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν αντί 74 εκατομμυρίων. Σχεδόν δέκα λιγότερα στοίχισε στην Αλ Χιλάλ ο Κρισένσιο Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ, με την Μπάγερν Μονάχου να κάνει το μεγαλύτερο deal στην Bundesliga, με ένα... πενηντάρικο για τον Ίσμαελ Σαϊμπάρι της Αϊντχόφεν, όσα έδωσε και η Παρί Σεν Ζερμέν στη Μονακό για τον Μαγκνές Ακλιούς.
Φυσικά, το καλοκαίρι αυτό είχε και ελληνικό χρώμα, με αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές να πραγματοποιούν μεγάλες μεταγραφές. Ο Χρήστος Τζόλης έγινε παίκτης της Άρσεναλ, που έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ για να τον αποκτήσει, ενώ η Ντόρτμουντ έκανε δικούς της τους Κωνσταντίνο Καρέτσα (35.000.000€) και Γιάννη Κωνσταντέλια (26.000.000€). Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έγινε κάτοικος Αγγλίας, με τη Χαλ να δίνει 23,3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει και εν συνεχεία να παίρνει και τον Χρήστο Μουζακίτη με άλλα 15, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να αφήνει πίσω του τον υποβιβασμό με τη Βόλφσμπουργκ και να πηγαίνει στην Ιταλία και τη Ρόμα, έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι 30 ακριβότερες μεταγραφές του καλοκαιριού
|#
|Παίκτης
|Από
|Σε
|Ποσό
|1
|Έντσο Φερνάντες
|Τσέλσι
|Μάντσεστερ Σίτι
|€145 εκατ.
|2
|Μόργκαν Ρότζερς
|Άστον Βίλα
|Τσέλσι
|€138 εκατ.
|3
|Έλιοτ Άντερσον
|Νότιγχαμ Φόρεστ
|Μάντσεστερ Σίτι
|€135 εκατ.
|4
|Μπράντλεϊ Μπαρκολά
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Λίβερπουλ
|€125 εκατ.
|5
|Γιαν Ντιομαντέ
|Λειψία
|Ρεάλ Μαδρίτης
|€125 εκατ.
|6
|Σάντρο Τονάλι
|Νιούκαστλ
|Τότεναμ
|€108 εκατ.
|7
|Ματέους Φερνάντες
|Γουέστ Χαμ
|Τότεναμ
|€99 εκατ.
|8
|Αγιούμπ Μπουαντί
|Λιλ
|Μάντσεστερ Σίτι
|€95 εκατ.
|9
|Σαβίνιο
|Μάντσεστερ Σίτι
|Τότεναμ
|€87,7 εκατ.
|10
|Μπρούνο Γκιμαράες
|Νιούκαστλ
|Άρσεναλ
|€87,5 εκατ.
|11
|Άντονι Γκόρντον
|Νιούκαστλ
|Μπαρτσελόνα
|€80 εκατ.
|12
|Κάρλος Μπαλέμπα
|Μπράιτον
|Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
|€75,9 εκατ.
|13
|Γκονσάλο Ράμος
|Παρί Σεν Ζερμέν
|Μίλαν
|€74 εκατ.
|14
|Κρισένσιο Σάμερβιλ
|Γουέστ Χαμ
|Αλ Χιλάλ
|€64,5 εκατ.
|15
|Ζερεμί Ζακέ
|Ρεν
|Λίβερπουλ
|€63,6 εκατ.
|16
|Τιγιάνι Ρέιντερς
|Μάντσεστερ Σίτι
|Αλ Καντσίγια
|€61 εκατ.
|17
|Μαξένς Λακρουά
|Κρίσταλ Πάλας
|Τσέλσι
|€60,7 εκατ.
|18
|Ρόδρι
|Μάντσεστερ Σίτι
|Μπαρτσελόνα
|€60 εκατ.
|19
|Γιόχαν Μανζάμπι
|Φράιμπουργκ
|Άστον Βίλα
|€60 εκατ.
|20
|Πολ Φαν Χέκε
|Μπράιτον
|Τότεναμ
|€60 εκατ.
|21
|Ματίας Φερνάντες-Πάρντο
|Λιλ
|Νιούκαστλ
|€60 εκατ.
|22
|Έζρι Κόνσα
|Άστον Βίλα
|Άρσεναλ
|€59,6 εκατ.
|23
|Μάρκο Παλέστρα
|Αταλάντα
|Τσέλσι
|€57 εκατ.
|24
|Αντρέι Σάντος
|Τσέλσι
|Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
|€56,3 εκατ.
|25
|Μαρκ Κουκουρέγια
|Τσέλσι
|Ρεάλ Μαδρίτης
|€55 εκατ.
|26
|Λούκα Βούσκοβιτς
|Τότεναμ
|Μπράιτον
|€54 εκατ.
|27
|Ναθανίελ Μπράουν
|Άιντραχτ Φρανκφούρτης
|Μπάγερν Μονάχου
|€50 εκατ.
|28
|Ισμαΐλ Σαϊμπάρι
|Αϊντχόφεν
|Μπάγερν Μονάχου
|€50 εκατ.
|29
|Μαγκνές Ακλιούς
|Μονακό
|Παρί Σεν Ζερμέν
|€50 εκατ.
|30
|Ζεοβάνι Κέντα
|Σπόρτινγκ Λισαβόνας
|Τσέλσι
|€50 εκατ.
|31
|Ντιέγκο Μορέιρα
|Στρασβούργο
|Μίλαν
|€50 εκατ.
|32
|Φεράν Τόρες
|Μπαρτσελόνα
|Παρί Σεν Ζερμέν
|€48,5 εκατ.
|33
|Πιέρο Χινκάπιε
|Λεβερκούζεν
|Άρσεναλ
|€48 εκατ.
|34
|Μπαζουμάνα Τουρέ
|Χόφενχαϊμ
|Νιούκαστλ
|€47 εκατ.
|35
|Τζέιμς Τράφορντ
|Μάντσεστερ Σίτι
|Λιντς
|€46,7 εκατ.
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