Μεταγραφές 2026: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα deals του καλοκαιριού

Γιάννης Πολιάς
Μεταγραφές 2026: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα deals του καλοκαιριού

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Με τη μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται στα μεγάλα πρωταθλήματα, το Gazzetta κάνει το... ταμείο του καλοκαιριού.

Ένα γεμάτο καλοκαίρι έφτασε στο τέλος του, με τη μεταγραφική περίοδο να κλείνει στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν δαπανηθεί για τη μεταγραφική ενίσχυση ομάδων ανά τον κόσμο - με τους Άγγλους φυσικά να έχουν τη μερίδα του λέοντος.

Έξι μεταγραφές περιλάμβαναν ποσά άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μοναδική ομάδα εκτός Premier League που έδωσε τέτοιο ποσό να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα 125 που δαπάνησε για να φέρει τον Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία.

Μία κατηγορία μόνοι τους οι Άγγλοι

Από εκεί και πέρα, η Μάντσεστερ Σίτι έσπασε δις το ρεκόρ της, δίνοντας πρώτα 135 εκατομμύρια στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Έλιοτ Άντερσον και εν συνεχεία, στο πλαίσιο της deadline day, άλλα 145 στην Τσέλσι για τον Έντσο Φερνάντες! Ο δε Αγιούμπ Μπουαντί, κόστισε... μόλις 95 για να αποκτηθεί από τη Λιλ. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο συνολικά, αριθμός-ρεκόρ για έναν και μόνο σύλλογο... Οι Μπλε από τη μεριά τους, έφεραν στο Στάμφορντ Μπριζ τον Μόργκαν Ρότζερς, δίνοντας 138 εκατ. ευρώ στην Άστον Βίλα, με τη Λίβερπουλ να τα σκάει (125.000.000€) στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Πολύ ακριβές αγορές πραγματοποίησε η Τότεναμ που στην προσπάθεια να επιστρέψει στις επιτυχίες έδωσε συνολικά πάνω από 350 εκατομμύρια για παίκτες όπως ο Σάντρο Τονάλι, ο Ματέους Φερνάντες, ο Σαβίνιο και ο Πολ Φαν Χέκε. Η δε πρωταθλήτρια Άρσεναλ, έφερε τον Μπρούνο Γκιμαράες από τη Νιούκαστλ, έναντι 87,5 εκατομμυρίων. Συνολικά, οι σύλλογοι της Premier League δαπάνησαν πάνω από 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σπάζοντας το ρεκόρ που είχαν κάνει το καλοκαίρι του 2025...

 

Οι... άλλοι και οι Έλληνες

Από την Αγγλία έκανε την ακριβότερη μεταγραφή της η Μπαρτσελόνα, με τα 80 χαρτιά που έδωσε στη Νιούκαστλ για να κάνει δικό της τον Άντονι Γκόρντον, με τη Μίλαν να κάνει το μεγαλύτερο deal της σεζόν στη Serie A, παίρνοντας τον Γκονσάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν αντί 74 εκατομμυρίων. Σχεδόν δέκα λιγότερα στοίχισε στην Αλ Χιλάλ ο Κρισένσιο Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ, με την Μπάγερν Μονάχου να κάνει το μεγαλύτερο deal στην Bundesliga, με ένα... πενηντάρικο για τον Ίσμαελ Σαϊμπάρι της Αϊντχόφεν, όσα έδωσε και η Παρί Σεν Ζερμέν στη Μονακό για τον Μαγκνές Ακλιούς.

Φυσικά, το καλοκαίρι αυτό είχε και ελληνικό χρώμα, με αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές να πραγματοποιούν μεγάλες μεταγραφές. Ο Χρήστος Τζόλης έγινε παίκτης της Άρσεναλ, που έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ για να τον αποκτήσει, ενώ η Ντόρτμουντ έκανε δικούς της τους Κωνσταντίνο Καρέτσα (35.000.000€) και Γιάννη Κωνσταντέλια (26.000.000€). Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έγινε κάτοικος Αγγλίας, με τη Χαλ να δίνει 23,3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει και εν συνεχεία να παίρνει και τον Χρήστο Μουζακίτη με άλλα 15, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να αφήνει πίσω του τον υποβιβασμό με τη Βόλφσμπουργκ και να πηγαίνει στην Ιταλία και τη Ρόμα, έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι 30 ακριβότερες μεταγραφές του καλοκαιριού

#ΠαίκτηςΑπόΣεΠοσό
1Έντσο ΦερνάντεςΤσέλσιΜάντσεστερ Σίτι€145 εκατ.
2Μόργκαν ΡότζερςΆστον ΒίλαΤσέλσι€138 εκατ.
3Έλιοτ ΆντερσονΝότιγχαμ ΦόρεστΜάντσεστερ Σίτι€135 εκατ.
4Μπράντλεϊ ΜπαρκολάΠαρί Σεν ΖερμένΛίβερπουλ€125 εκατ.
5Γιαν ΝτιομαντέΛειψίαΡεάλ Μαδρίτης€125 εκατ.
6Σάντρο ΤονάλιΝιούκαστλΤότεναμ€108 εκατ.
7Ματέους ΦερνάντεςΓουέστ ΧαμΤότεναμ€99 εκατ.
8Αγιούμπ ΜπουαντίΛιλΜάντσεστερ Σίτι€95 εκατ.
9ΣαβίνιοΜάντσεστερ ΣίτιΤότεναμ€87,7 εκατ.
10Μπρούνο ΓκιμαράεςΝιούκαστλΆρσεναλ€87,5 εκατ.
11Άντονι ΓκόρντονΝιούκαστλΜπαρτσελόνα€80 εκατ.
12Κάρλος ΜπαλέμπαΜπράιτονΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ€75,9 εκατ.
13Γκονσάλο ΡάμοςΠαρί Σεν ΖερμένΜίλαν€74 εκατ.
14Κρισένσιο ΣάμερβιλΓουέστ ΧαμΑλ Χιλάλ€64,5 εκατ.
15Ζερεμί ΖακέΡενΛίβερπουλ€63,6 εκατ.
16Τιγιάνι ΡέιντερςΜάντσεστερ ΣίτιΑλ Καντσίγια€61 εκατ.
17Μαξένς ΛακρουάΚρίσταλ ΠάλαςΤσέλσι€60,7 εκατ.
18ΡόδριΜάντσεστερ ΣίτιΜπαρτσελόνα€60 εκατ.
19Γιόχαν ΜανζάμπιΦράιμπουργκΆστον Βίλα€60 εκατ.
20Πολ Φαν ΧέκεΜπράιτονΤότεναμ€60 εκατ.
21Ματίας Φερνάντες-ΠάρντοΛιλΝιούκαστλ€60 εκατ.
22Έζρι ΚόνσαΆστον ΒίλαΆρσεναλ€59,6 εκατ.
23Μάρκο ΠαλέστραΑταλάνταΤσέλσι€57 εκατ.
24Αντρέι ΣάντοςΤσέλσιΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ€56,3 εκατ.
25Μαρκ ΚουκουρέγιαΤσέλσιΡεάλ Μαδρίτης€55 εκατ.
26Λούκα ΒούσκοβιτςΤότεναμΜπράιτον€54 εκατ.
27Ναθανίελ ΜπράουνΆιντραχτ ΦρανκφούρτηςΜπάγερν Μονάχου€50 εκατ.
28Ισμαΐλ ΣαϊμπάριΑϊντχόφενΜπάγερν Μονάχου€50 εκατ.
29Μαγκνές ΑκλιούςΜονακόΠαρί Σεν Ζερμέν€50 εκατ.
30Ζεοβάνι ΚένταΣπόρτινγκ ΛισαβόναςΤσέλσι€50 εκατ.
31Ντιέγκο ΜορέιραΣτρασβούργοΜίλαν€50 εκατ.
32Φεράν ΤόρεςΜπαρτσελόναΠαρί Σεν Ζερμέν€48,5 εκατ.
33Πιέρο ΧινκάπιεΛεβερκούζενΆρσεναλ€48 εκατ.
34Μπαζουμάνα ΤουρέΧόφενχαϊμΝιούκαστλ€47 εκατ.
35Τζέιμς ΤράφορντΜάντσεστερ ΣίτιΛιντς€46,7 εκατ.
@Photo credits: Manchester City
     

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