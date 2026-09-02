Με τη μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται στα μεγάλα πρωταθλήματα, το Gazzetta κάνει το... ταμείο του καλοκαιριού.

Ένα γεμάτο καλοκαίρι έφτασε στο τέλος του, με τη μεταγραφική περίοδο να κλείνει στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν δαπανηθεί για τη μεταγραφική ενίσχυση ομάδων ανά τον κόσμο - με τους Άγγλους φυσικά να έχουν τη μερίδα του λέοντος.

Έξι μεταγραφές περιλάμβαναν ποσά άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μοναδική ομάδα εκτός Premier League που έδωσε τέτοιο ποσό να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, με τα 125 που δαπάνησε για να φέρει τον Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία.

Μία κατηγορία μόνοι τους οι Άγγλοι

Από εκεί και πέρα, η Μάντσεστερ Σίτι έσπασε δις το ρεκόρ της, δίνοντας πρώτα 135 εκατομμύρια στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Έλιοτ Άντερσον και εν συνεχεία, στο πλαίσιο της deadline day, άλλα 145 στην Τσέλσι για τον Έντσο Φερνάντες! Ο δε Αγιούμπ Μπουαντί, κόστισε... μόλις 95 για να αποκτηθεί από τη Λιλ. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο συνολικά, αριθμός-ρεκόρ για έναν και μόνο σύλλογο... Οι Μπλε από τη μεριά τους, έφεραν στο Στάμφορντ Μπριζ τον Μόργκαν Ρότζερς, δίνοντας 138 εκατ. ευρώ στην Άστον Βίλα, με τη Λίβερπουλ να τα σκάει (125.000.000€) στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Πολύ ακριβές αγορές πραγματοποίησε η Τότεναμ που στην προσπάθεια να επιστρέψει στις επιτυχίες έδωσε συνολικά πάνω από 350 εκατομμύρια για παίκτες όπως ο Σάντρο Τονάλι, ο Ματέους Φερνάντες, ο Σαβίνιο και ο Πολ Φαν Χέκε. Η δε πρωταθλήτρια Άρσεναλ, έφερε τον Μπρούνο Γκιμαράες από τη Νιούκαστλ, έναντι 87,5 εκατομμυρίων. Συνολικά, οι σύλλογοι της Premier League δαπάνησαν πάνω από 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σπάζοντας το ρεκόρ που είχαν κάνει το καλοκαίρι του 2025...

Οι... άλλοι και οι Έλληνες

Από την Αγγλία έκανε την ακριβότερη μεταγραφή της η Μπαρτσελόνα, με τα 80 χαρτιά που έδωσε στη Νιούκαστλ για να κάνει δικό της τον Άντονι Γκόρντον, με τη Μίλαν να κάνει το μεγαλύτερο deal της σεζόν στη Serie A, παίρνοντας τον Γκονσάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν αντί 74 εκατομμυρίων. Σχεδόν δέκα λιγότερα στοίχισε στην Αλ Χιλάλ ο Κρισένσιο Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ, με την Μπάγερν Μονάχου να κάνει το μεγαλύτερο deal στην Bundesliga, με ένα... πενηντάρικο για τον Ίσμαελ Σαϊμπάρι της Αϊντχόφεν, όσα έδωσε και η Παρί Σεν Ζερμέν στη Μονακό για τον Μαγκνές Ακλιούς.

Φυσικά, το καλοκαίρι αυτό είχε και ελληνικό χρώμα, με αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές να πραγματοποιούν μεγάλες μεταγραφές. Ο Χρήστος Τζόλης έγινε παίκτης της Άρσεναλ, που έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ για να τον αποκτήσει, ενώ η Ντόρτμουντ έκανε δικούς της τους Κωνσταντίνο Καρέτσα (35.000.000€) και Γιάννη Κωνσταντέλια (26.000.000€). Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έγινε κάτοικος Αγγλίας, με τη Χαλ να δίνει 23,3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει και εν συνεχεία να παίρνει και τον Χρήστο Μουζακίτη με άλλα 15, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να αφήνει πίσω του τον υποβιβασμό με τη Βόλφσμπουργκ και να πηγαίνει στην Ιταλία και τη Ρόμα, έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι 30 ακριβότερες μεταγραφές του καλοκαιριού