Ξεκινά το πρωτάθλημα και για το Τριφύλλι!

Ετεροχρονισμένο ποδαρικό κάνει ο Παναθηναϊκός στη Super League, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό (19:30) στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 2η αγωνιστική.

Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ, έχοντας πετύχει τον πρώτο σημαντικό στόχο με την είσοδο στη League Phase του Conference League, θέλει να εκκινήσει με το «δεξί» τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε πως οι «πράσινοι» δεν αγωνίστηκαν στην πρεμιέρα, καθώς πήραν αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά ανάμεσα στα δύο κρίσιμα παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε. Εκεί, η πρόκριση κρίθηκε στις καθυστερήσεις της παράτασης (120+5’) με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντέσερς, το οποίο έγραψε το πολύτιμο 2-1 στην Τσεχία και τη 4η σερί παρουσία σε ευρωπαϊκό όμιλο.

Πλέον, το «τριφύλλι» θέλει να συνεχίσει με νίκη και εντός συνόρων, σπάζοντας την παράδοση των δύο τελευταίων ετών που δεν συνοδεύτηκε από νικηφόρο ξεκίνημα.

Ανάμεσα στις δύο ανεπιτυχείς πρεμιέρες ήταν το περσινό 1-1 στη Λεωφόρο με τον Λεβαδειακό, ο οποίος άλλη μία φορά έχει αποσπάσει ισοπαλία από το «τριφύλλι» στην πρώτη του αναμέτρηση στο πρωτάθλημα, το 2014 στο ΟΑΚΑ (1-1).

Ο Λεβαδειακός φιλοδοξεί να μπλοκάρει ξανά το φαβορί, με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους, στο πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι για τη νέα σεζόν, να αναζητά τους πρώτους της βαθμούς μετά τη βαριά ήττα με 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Οι Βοιωτοί θέλουν να αποδείξουν πως η κακή εμφάνιση της πρεμιέρας ήταν συγκυριακή, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν την απαίτηση για νίκη που έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στη άμυνα στα 6 ματς των προκριματικών. Στο 1.86 το G/G.

Η ομάδα του Νίστρουπ αναμένεται να έχει αλλαγές σε σχέση με τους αγώνες με τη Χράντετς και μεταξύ αυτών θα είναι ο Κάνγκουα που θα κάνει ντεμπούτο. Στο 4.40 το ενισχυμένο combo νίκης του «τριφυλλιού» από ημίχρονο με γκολ ή ασίστ του νεοαποκτηθέντα μεσοεπιθετικού από τη Ζάμπια.

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