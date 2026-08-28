Πρεμιέρα στην Bundesliga και φουλ δράση σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Η Bundesliga κάνει απόψε (21:30) πρεμιέρα για τη νέα σεζόν με το παιχνίδι Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη. Είναι το τελευταίο μεγάλο πρωτάθλημα που ξεκινάει. Πλέον όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βρίσκονται σε φουλ δράση.
Στη Super League παίζουν εκτός έδρας οι «μεγάλοι» στη 2 η αγωνιστική. Την Κυριακή η ΑΕΚ (21:00) αντιμετωπίζει την Κηφισιά, ο Ολυμπιακός (21:00) τον Αστέρα Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ (20:15) τον Ατρόμητο και τη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός (19:30) παίζει με τον Λεβαδειακό.
Στην Premier League ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Δευτέρας (22:00), ανάμεσα στην Άστον Βίλα και την Άρσεναλ.
Στη Serie A μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγώνες της Κυριακής, Νάπολι- Κόμο (19:30) και Κάλιαρι-Ίντερ (21:45).
Στη Ligue 1 η 2 η αγωνιστική ξεκινάει σήμερα (21:45) με το σπουδαίο παιχνίδι Λιλ- Παρί Σεν Ζερμέν.
Στη La Liga διεξάγεται η 3 η αγωνιστική και παίζουν εντός έδρας, την Κυριακή (18:00) η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάλαγα και τη Δευτέρα (22:30) η Μπαρτσελόνα με τη Βαγιεκάνο.
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- Πρώτο γκολ στον αγώνα
- Μέθοδος επίτευξης πρώτου γκολ
- Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
- Σκόρερ πρώτου/τελευταίου/οποιουδήποτε γκολ
- Ακριβές σκορ αγώνα
- Σκορ οποιαδήποτε στιγμή
- Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
- Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
- Αποτέλεσμα 1 ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου
- Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
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