Σούπερ προσφορά* για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων από το Pamestoixima.gr

ΤΣΣΚΑ Σόφιας-ΟΦΗ, Μπραν-ΠΑΟΚ και Χράντετς Κράλοβε-Παναθηναϊκός με ενισχυμένες αποδόσεις.

Την πρόκρισή τους στη League Phase του Europa League και του Conference League θέλουν να εξασφαλίσουν σήμερα οι τρεις ελληνικές ομάδες. Στο Europa League ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει, στις 21:00, την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια και έχει το αβαντάζ της νίκης του με 3-0 στο πρώτο ματς στο Ηράκλειο. Παίρνει την πρόκριση για τη League Phase με νίκη, ισοπαλία, ακόμα και με ήττα με 1 ή 2 γκολ διαφορά.

Στο Conference League ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός χρειάζονται τη νίκη στα εκτός έδρας παιχνίδια με την Μπραν και την Χράντετς Κράλοβε αντίστοιχα, για να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή πορεία τους. Στα πρώτα ματς ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός, αν και προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε 2-2 στις καθυστερήσεις από την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ.

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