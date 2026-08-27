Super προσφορά: Η πρόκριση του Παναθηναϊκού σε απόδοση* 100!

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται και πάλι στην ευρωπαϊκή αρένα με στόχο την πρόκριση στο Conference League μέσω Τσεχίας.

Ο Παναθηναϊκός απέχει ένα βήμα από τη League Phase του Conference League και καλείται να το κάνει στον επαναληπτικό της Τσεχίας με την Χράντετς Κράλοβε (20:00), με ανεπανάληπτη απόδοση 100 στη Novibet!

Το σύνολο του Γιάκομπ Νίστρουπ μετά τα εμπόδια της Πάκσι και της ΤΣΣΚΑ 1948 που ξεπεράστηκαν στα προκριματικά, έχει μπροστά του το τρίτο και τελικό εμπόδιο για τη League Phase, με όλα να κρίνονται στην Τσεχία.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΗΝ LEAGUE PHASE ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το σημαντικό προβάδισμα που έχτισαν στο ΟΑΚΑ, όταν προηγήθηκαν στο 61’ με 2-0 με το διπλό «χτύπημα» του ασταμάτητου σε εκείνο το διάστημα Τετέι, αλλά στα τελευταία λεπτά δέχθηκαν δύο γκολ, με το 2-2 να έχει φέρει την υπόθεση πρόκριση σε ισορροπία.

Παρά το αρνητικό φινάλε στην Αθήνα, το «τριφύλλι» θέλει να κάνει τη δουλειά εκτός έδρας, όπως έχει κάνει και στις δύο προηγούμενες προκρίσεις, όπου ισάριθμα «διπλά», σε Ουγγαρία και Βουλγαρία του έδωσαν το εισιτήριο. Ώρα να τριτώσει το καλό για τον Παναθηναϊκό και η πρόκριση στη League Phase του Conference League έχει απόδοση 100 στη Novibet, όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό!

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