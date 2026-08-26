Champions League: «Βλέπει» League Phase η ΑΕΚ με οδηγό τον Μάγερ

Μια νίκη μακριά από την πρόκριση της στην League Phase του Champions League βρίσκεται η ΑΕΚ, που υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια την Λέφσκι Σόφιας (26/8, 22:00) στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας.

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Το πρώτο ματς των δύο ομάδων ήταν ισορροπημένο, με την ΑΕΚ ωστόσο να χάνει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στην αναμέτρηση. Στο 52% - 48% έκλεισε η κατοχή μπάλας, 15(3) - 12(1) οι τελικές, 0.90 - 0.94 τα xG, 1-2 τα κόρνερ και ένα δοκάρι για την ομάδα του Νίκολιτς είχε το παιχνίδι, με τα... κουλούρια να αφήνουν ανοιχτή την πρόκριση στη ρεβάνς.

Super Ενισχυμένη με νίκη της ΑΕΚ, 1+ σουτ στην εστία απο τον Κοϊτά & 2+ σουτ στην εστία απο τον Γιόβιτς

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί την προσπάθεια της στη Stoiximan Super League για την υπεράσπιση των κεκτημένων. Επικράτησε 4-0 του Ηρακλή με χαρακτηριστική άνεση, σκοράροντας τα δύο πρώτα της τέρματα πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά αγώνα Βάργκας, 10 Γιόβιτς). Στο δεύτερο μέρος οι Γιόβιτς ( δεύτερο προσωπικό) και Ζίνι διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Όχι ασφαλές το δείγμα, ωστόσο η αναμέτρηση βοήθησε την ΑΕΚ να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με την Λέφσκι.

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Η ομάδα της Σόφιας παραμένει αήττητη σε 12 επίσημα ματς της φετινής σεζόν, επτά στα προκριματικά του Champions League και πέντε στο εγχώριο πρωτάθλημα. Με απολογισμό εννέα νίκες και τρεις ισοπαλίες. Σαρωτική απέναντι στην Σπαρτάκ Βάρνα η Λέφσκι, επικράτησε 6-0 με πέντε διαφορετικούς σκόρερ και έκανε το 5/5 στην Πάρβα Λίγκα, με συντελεστή τερμάτων στο 15-2. Είναι στο -1 από την πρωτοπόρο Λουντογκόρετς, με ένα ματς λιγότερο.

Η ΑΕΚ είναι πιο έμπειρη, με περισσότερες λύσεις και μεγαλύτερη ποιότητα. Ωστόσο οι αποδόσεις του φαβορί δεν έχουν πραγματική αξία, έστω κι αν εύκολα ή δύσκολα θα επιβεβαιωθεί ο άσος. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Μάγερ γκολ ή ασίστ & Under 3,5 οφσάιντ σε απόδοση 6.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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