Super προσφορά: Η πρόκριση της ΑΕΚ σε απόδοση* 100!

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μία τεράστια πρόκληση, την είσοδό της στη League Phase του Champions League και δεν θέλει να την αφήσει να πάει χαμένη.

Οι «κιτρινόμαυροι» φιλοξενούν τη Λέφσκι Σόφιας και με όπλο την έδρα τους θέλουν να πάρουν τη νίκη.Το 0-0 του πρώτου αγώνα άφησε τα πάντα ανοιχτά για τη ρεβάνς, με την Ένωση να μην απειλείται στη Βουλγαρία και να έχει τις δικές της καλές στιγμές.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΗΝ LEAGUE PHASE TOY CHAMPIONS LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 100!

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση και η Novibet σου δίνει ένα μοναδικό δώρο, την είσοδο της ομάδας στο Champions League σε απόδοση 100.

Ναι πολύ καλά διάβασες. Τα βήματα είναι απλά. Κάνεις την εγγραφή σου στη Novibet με το Promo Code ΑΕΚ100, πραγματοποιείς μία κατάθεση από 10€ και πάνω και τότε σε περιμένει η μοναδική αυτή προσφορά.

Η Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται κατάμεστη και η ΑΕΚ έχει ραντεβού με την ιστορία. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Novibet δεν σε αφήνει με άδεια χέρια.

Σου εξηγήσαμε τι πρέπει να κάνεις και τα υπόλοιπα είναι στα χέρια σου. Γιατί στη Novibet όλα είναι δυνατά!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ &ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial