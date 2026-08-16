Ο αγώνας των Μπόμπκατς με τους Κόμπλερς στη Νότια Ντακότα διακόπηκε προσωρινά λόγω σύρραξης ανάμεσα στους -έφηβους- παίκτες των δύο ομάδων.

Viral για τους λάθος λόγους έγινε μια αναμέτρηση σχολικού πρωταθλήματος στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ, με ποδοσφαιριστή των Ράπιντ Σίτι Σέντραλ Κόμπλερς να επιτίθεται σε αντίπαλο στο ματς με τους Μπρούκινγκς Μπόμπκατς και άσχημες εικόνες να ακολουθούν.

Ο έφηβος παίκτης έσπρωξε τον αντίπαλό του μετά από διεκδίκηση της μπάλας και τον κλότσησε στην πλάτη, πριν αρχίσει να τον γρονθοκοπεί όσο εκείνος βρισκόταν στο έδαφος! Αναμενόμενα, έγινε χαμός, με συμπαίκτες του επιτιθέμενου να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και συμπαίκτη του θύματος να έρχεται και να πέφτει επάνω στον δράστη.

Η δράση διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά, με τον παίκτη των Κόμπλερς να απομακρύνεται άμεσα από τον αγωνιστικό χώρο και να κινδυνεύει με τεράστια τιμωρία. Για την ιστορία, οι Μπόμπκατς πήραν τη νίκη με σκορ 2-0.