Νέος σταθμός στη προπονητική καριέρα του Άλμπερτ Ριέρα, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα, αφήνοντας πίσω την κακή παρένθεση της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Ο Ερυθρός Αστέρας έψαχνε ηγεσία στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας και την βρήκε στο πρόσωπο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Άλμπερτ Ριέρα.

Η αναζήτηση για την σερβική ομάδα ξεκίνησε μετά την παραίτηση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς, ύστερα από τον απρόσμενο αποκλεισμό της ομάδας στα προκριματικά του Champions League από τη Χάποελ Μπερ Σεβά και μετά την - ομολογουμένως - απρεπή συμπεριφορά του σε κόσμο και διαιτητή.

Ο Ριέρα μετά το ανεπιτυχές πέρασμα του από τη Γερμανία και συγκεκριμένα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης αναλαμβάνει τον Ερυθρό Αστέρα με σκοπό να επανέλθει στο δρόμο επιτυχιών τόσο ο ίδιος, όσο και ο σύλλογος. Ο 44χρόνος αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο.

Υπενθυμίζεται πως ο Άλμπερτ Ριέρα είχε κάνει αξιοσημείωτη πορεία με την ομάδα της Τσέλιε από την Σλοβενία, η οποία είχε κερδίσει την ΑΕΚ πέρυσι στη League Phase του Conference League.