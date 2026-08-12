Ο Ντέγκαν Στάνκοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, με το κλαμπ να επιβεβαιώνει το διαζύγιο.

Ραγδαίες εξελίξεις έφερε στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα ο οδυνηρός αποκλεισμός από τα προκριματικά του Champions League. Οι Σέρβοι επιβεβαίωσαν πως ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του και αποχωρεί από το κλαμπ έπειτα από ένα χρόνο παρουσίας, αφήνοντας κενή τη θέση του στην τεχνική ηγεσία.

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του και δεν θα ασκεί πλέον τα καθήκοντα του προπονητή της ομάδας μας. Ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς στον πάγκο των ερυθρολεύκων πέτυχε συνολικά 149 νίκες, 26 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Κατά την πρώτη του θητεία ως προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, κατέκτησε τρεις τίτλους πρωταθλητή Σερβίας και δύο εθνικά κύπελλα. Υπό την καθοδήγησή του, ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε σημαντικές επιτυχίες και στην ευρωπαϊκή σκηνή - ο σύλλογός μας εξασφάλισε τρεις διαδοχικές συμμετοχές στη φάση των ομίλων του Europa League, καθώς και δύο προκρίσεις στη νοκ-άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μετά την επιστροφή του στον σύλλογό μας, ο Στάνκοβιτς κατάφερε στη σεζόν 2025/26 να κατακτήσει τον τίτλο και το εθνικό κύπελλο, ενώ στην Ευρώπη, μετά την εξασφάλιση πρόκρισης στη νοκ-άουτ φάση, οδήγησε τους ερυθρόλευκους στα play-off του Europa League. Ευχαριστούμε για όλα, Ντέγιαν» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Πλέον ήδη δημοσιεύματα από τη Σερβία προσπαθούν να χαρτογραφήσουν την επόμενη μέρα στην ομάδα, με το «Sport Klub» να αποκαλύπτει πως ο Άλμπερτ Ριέρα θεωρείται ο εκλεκτός της διοίκησης για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση. Ο Ισπανός προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Άιντραχτ, εξετάζοντας το επόμενο βήμα της επαγγελματικής του καριέρας.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να προλάβει τον ανταγωνισμό και να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία με τον Ριέρα, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στα ραντάρ του συλλόγου από το 2025.