Από τον αποκλεισμό στο Μουντιάλ στον τελικό του Super Cup: Η μεγάλη δικαίωση του Ομάρ Αρτάν

Ο Σομαλός διαιτητής, που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ λόγω της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ, ορίστηκε να διευθύνει απόψε (12/8) τον τελικό ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα.

Ο Σομαλός διαιτητής, που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ λόγω της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ, ορίστηκε να διευθύνει απόψε τον τελικό ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού Super Cup, ένας μη Ευρωπαίος διαιτητής θα βρεθεί στο τιμόνι του τελικού. Ο Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν επιλέχθηκε από την UEFA για την αναμέτρηση στο «Red Bull Arena» του Σάλτσμπουργκ, λίγες εβδομάδες μετά την περιπέτεια που του στέρησε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Σομαλός διαιτητής είχε επιλεγεί για να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως τον περασμένο Ιούνιο οι αμερικανικές αρχές δεν του επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα. Παρά την προσπάθεια της FIFA να μεσολαβήσει, η απόφαση δεν άλλαξε και ο Αρτάν έχασε την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος διαιτητής από τη Σομαλία που θα συμμετείχε σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η εξέλιξη αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα και για τον επικεφαλής της διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, ο οποίος τον είχε ξεχωρίσει για τις τελευταίες φάσεις της διοργάνωσης. Ο Αρτάν είχε προηγουμένως αναδειχθεί κορυφαίος διαιτητής της χρονιάς από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Η UEFA, ωστόσο, του έδωσε μια διαφορετική ευκαιρία.

Τον επέλεξε για έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, προσφέροντάς του την ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο σε μια βραδιά με ιδιαίτερο συμβολισμό. «Έχω δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσω μέχρι εδώ και είμαι πολύ υπερήφανος», ανέφερε ο Αρτάν, ο οποίος μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες και στράφηκε στη διαιτησία μετά από τραυματισμό που έβαλε τέλος στο όνειρό του να γίνει ποδοσφαιριστής.

Η επιλογή του, πάντως, αποκτά επιπλέον βαρύτητα λόγω της ολοένα και εντονότερης αντιπαράθεσης ανάμεσα στην UEFA και τη FIFA, αλλά και στον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο. Η UEFA, μαζί με την AFC και την Concacaf, έχει ήδη εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή της σε σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης των δικαιωμάτων των Παγκοσμίων Κυπέλλων μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων.