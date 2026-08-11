Στην Ισπανία και την Ντεπορτίβο Τερουέλ ο Χρήστος Μπελεβώνης

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ντεπορτίβο Τερουέλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μπελεβώνης, που στο φινάλε της περασμένης σεζόν έμεινε ελεύθερος από τον Παναιτωλικό.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου που αγωνίζεται στην Γ΄ κατηγορία της Ισπανίας «Η Ντεπορτίβο Τερουέλ και ο Χρήστος Μπελεβώνης κατέληξαν σε συμφωνία για την ενσωμάτωσή του στην πρώτη ομάδα. Ο Έλληνας μέσος θα φοράει την ερυθρόλευκη φανέλα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27. Προερχόμενος από τον Παναιτωλικό της ελληνικής Super League, είναι γνωστός για την ευελιξία του στη μεσαία γραμμή, την ικανότητά του να εντάσσεται στην επίθεση και την ποιότητά του στην μπάλα. Ο 24χρονος Μπελεβώνης έχει επίσης διεθνή εμπειρία, έχοντας εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε επίπεδο νέων».