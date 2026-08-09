Οι «τρεις εντολές» για υγιή αποδυτήρια

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα Μαδριλένικα ΜΜΕ έχουν αποκαλύψει τρεις κανόνες που έχει θεσπίσει ο Πορτογάλος κατά την επιστροφή του στην ισπανική πρωτεύουσα. Με το κλίμα στα αποδυτήρια να καταρρέει την περσινή σεζόν με προστριβές μεταξύ παικτών και «πραξικοπηματίες» απέναντι σε Τσάμπι Αλόνσο και Αρμπελόα, ο Μουρίνιο έκρινε πως τίποτα δεν θα άλλαζε στην ομάδα, αν η ψυχολογία και η νοοτροπία των ποδοσφαιριστών παρέμενε ίδια.

Για αυτό το λόγο ο Πορτογάλος θέλει να ενώσει ξανά την ομάδα, καθιερώνοντας κοινά γεύματα στο Βαλδεμπέμπας. Πρόσφατα, ο σύλλογος δημοσίευσε εικόνες με ολόκληρο το ρόστερ και το προπονητικό επιτελείο να γευματίζουν μαζί, κάτι που μέχρι πρότινος δεν αποτελούσε σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας στη Μαδρίτη. Πηγές εντός της Ρεάλ μάλιστα τόνισαν στο «Athletic» πως «σκοπός του είναι να δυναμώσει τους δεσμούς μέσα στην ομάδα, να καλλιεργήσει ένα αίσθημα ενότητας και μέχρι στιγμής όλο αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο ενθουσιασμό. Το κλίμα έχει βελτιωθεί αισθητά».

Ο Μουρίνιο ωστόσο γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως οι ισορροπίες μπορεί πολύ εύκολα να διαλυθούν, αν δεν υπάρχει ιεραρχία. Καταφτάνοντας στη Μαδρίτη εντόπισε αρκετές κακές συνήθειες εντός της ομάδας, όπως τα γεύματα και την καθυστερημένη άφιξη στις προπονήσεις. Ο Πορτογάλος αντίκρισε μια ανησυχητική ελευθερία στη διατροφή των ποδοσφαιριστών και επέβαλε άμεσα χαλινάρι. Πλέον οι διατροφολόγοι θα έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο χωρίς παρεκκλίσεις, σχεδιάζοντας ένα προσεκτικό μενού με πολύ λιγότερα περιθώρια για προσωπικές προτιμήσεις σε σχέση με το παρελθόν.

Και για... επιδόρπιο υπάρχει το θέμα της καθυστέρησης στις προπονήσεις. Η πειθαρχία άλλωστε παραμένει σε πρώτο πλάνο στο μυαλό του και ο 63χρονος σκαρφίστηκε έναν νέο τρόπο για να τιμωρεί παραδειγματικά τους παίκτες του. Αντί να πέφτουν βροχή λοιπόν τα πρόστιμα, ο Μουρίνιο έχει καθιερώσει αγωνιστικές κυρώσεις για όσους καθυστερούν. Οι παίκτες επί της ουσίας είναι πλέον υποχρεωμένοι να φτάνουν στο Βαλδεμπέμπας μία ώρα πριν από την επίσημη ώρα προσέλευσης.

Όποιος δεν τηρεί αυτόν τον κανόνα, θα πρέπει να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο αντί να συμμετάσχει στην προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα. Και φυσικά έχει ξεκαθαριστεί πως δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, ούτε ειδική μεταχείριση για κανέναν, ανεξάρτητα από τη θέση ή το κύρος του κάθε ποδοσφαιριστή μέσα στην ομάδα.