Επιστροφή Καρέτσα για το Klassiker - Από τον πάγκο θα ξεκινήσει ο Έλληνας διεθνής

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και βρίσκεται στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το Klassiker απέναντι στην Μπάγερν, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα.

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφή μέτρηση για το Klassiker, μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, ωστόσο δεν θα ξεκινήσει βασικός στον αγώνα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε μείνει εκτός το τελευταίο δεκαήμερο μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, ενώ όπως ενημέρωσε ο Νίκο Κόβατς, ο 18χρονος είχε επιστρέψει στις προπονήσεις και αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή των Βεστφαλών.

Οι ενδεκάδες:

Μπάγερν: Ούρμπιγκ, Λάιμερ, Ουπαμεκάνο, Κιμ, Ντέιβις, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Σαϊμπάρι, Γκνάμπρι, Κέιν

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Σλότερμπεκ, Μπάιερ, Βίρμαν, Νμέχα, Σβένσον, Μπέλιγχαμ, Τσουκγουεμέκα, Γκιρασί