Ο Ντιέγκο Φορλάν επιστρέφει στη διεθνή σκηνή, καθώς σύντομα θα αναλάβει τις τύχες της Εθνικής Ουρουγουάης.

Μια πολύ σπουδαία είδηση έρχεται για τους φίλους της Εθνικής Ουρογουάης, λίγο καιρό μετά τον αποκλεισμό της από το φετινό Μουντιάλ στη φάση των ομίλων.

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα δεν κατόρθωσε να κάνει κάτι αξιόλογο με το υλικό που είχε στα χέρια του, με αποτέλεσμα να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Σελέστε που έμεινε.. ακέφαλος. Όχι για πολύ όμως, καθώς όπως όλα δείχνουν και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο αντικαταστάτης του είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο.

Ο λόγος για τον Ντιέγκο Φορλάν, τον άλλοτε σπουδαίο στράικερ και έναν εκ των κορυφαίων της γενιάς του, που βάσει των διεθνή ΜΜΕ θα αναλάβει τα ηνία ως υπηρεσιακός προπονητής, μέχρι και τον Μάρτιο του 2027. Θα είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει την πατρίδα του στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου για τα προκριματικά του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την είδηση μάλιστα επιβεβαίωσε, όπως αναφέρει η Marca, ο ίδιος ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της AUF επέλεξε τον Ντιέγκο. Συναντηθήκαμε μαζί του το 2022 για να τον εντάξουμε στο έργο. Τώρα είναι πολύ ενθουσιασμένος».