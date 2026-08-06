Ουρουγουάη: Ο Φορλάν ανέλαβε τον πάγκο της Σελέστε
Νέα εποχή για την Ουρουγουάη! Ο Ντιέγκο Φορλάν είναι ο νέος προπονητής της Σελέστε όπως ανακοίνωσε και τυπικά η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας της Νότιας Αμερικής.
Μετά την άκρως αποτυχημένη πορεία στο Μουντιάλ 2026, η Ουρουγουάη έχασε την εμπιστοσύνη της προς τον πολύπειρο Μαρσέλο Μπιέλσα. Η AUF γύρισε σελίδα και ο πρώην θρύλος της Ατλέτικο Μαδρίτης, μεταξύ άλλων, θα αναλάβει τα ηνία της χώρας του σίγουρα έως τον ερχόμενο Μάρτιο.
Θα είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει την πατρίδα του στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου για τα προκριματικά του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, ο πρώην δεινός επιθετικός του αθλήματος επιστρέφει για τα... καλά στο προσκήνιο. Ο Φορλάν θα αναλάβει και την Εθνική Ουρουγουάης U20.
Diego Forlán vuelve a casa ✍🏼 pic.twitter.com/xawdXa73eB— Selección Uruguaya (@Uruguay) August 6, 2026
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