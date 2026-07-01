Ο Μαρσέλο Μπιέλσα παραιτήθηκε από την εθνική ομάδα της Ουρουγουαής, μετά από μία μαραθώνια συνέντευξη Τύπου που διήρκησε σχεδόν 90 λεπτά.

Η Ουρουγουάη δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έφερε ισοπαλία με τη Σαουδική Αραβία και το Πράσινο Ακρωτήριο και ηττήθηκε από την Ισπανία, αποχαιρετώντας από νωρίς τη διοργάνωση.

Ο προπονητής του ομοσπονδιακού συγκροτήματος, Μαρσέλο Μπιέλσα, αποφάσισε να αποχωρήσει από την όμαδα και το ανακοίνωσε μέσω μίας μαραθώνιας συνέντευξης Τύπου που διήρκεσε πάνω από 90 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας μάλιστα ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την απογοητευτική εικόνα της χώρας στο τουρνουά, αφηνόντας παράλληλα και κάποιες αιχμές προς... πάσα κατεύθυνση.

«Αυτό για το οποίο είμαι απόλυτα βέβαιος είναι ότι κανείς δεν νοιάζεται για όσα ξέρω. Ξέρω πότε κάποιος ενδιαφέρεται για αυτά που ξέρω. Τίποτα από όσα προσπάθησα να μεταδώσω δεν ήταν σημαντικό, σε κανένα επίπεδο. Αυτό δεν ήταν ποτέ σημαντικό κατά την άποψή μου. Δεν βλέπω τίποτα κακό σε αυτό, άλλοι άνθρωποι ίσως ενδιαφέρονται να μάθουν αυτά που ξέρω. Η υπόθεση έκλεισε. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για αυτά που μετέδωσα, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό».

⚠️🇺🇾 Marcelo Bielsa sobre por qué piensa que “NO DEJA NADA” en su paso por Uruguay:



“¿Por qué digo que no dejo nada en Uruguay? Todo lo que yo sé, que no es mucho ni poco, ni demasiado, no sé lo que sé… pero todo lo que yo sé lo volqué a cualquier organización o persona que me… https://t.co/zCg3oFZJ8d pic.twitter.com/pfoLHoaJQK June 30, 2026

«Για μένα, προφανώς, αυτός ο αποχαιρετισμός είναι πολύ οδυνηρός λόγω των ελπίδων που είχα όταν ανέλαβα αυτό το έργο, του πόσο άσχημα τελείωσε, της προσπάθειας που έσυρα μαζί μου τόσους πολλούς ανθρώπους, ειδικά τους παίκτες , οι οποίοι έχουν δείξει τεράστια ικανότητα για προσπάθεια. Το αν θα φανώ καλός ή κακός εξαρτάται αποκλειστικά από τη σχέση μου με τους παίκτες».

Marcelo Bielsa speaking at his final press conference as Uruguay manager:



"This farewell is painful because of the hopes I built up in this project. I dragged the players into an enormous capacity for effort.



The players did nothing that has prevented me from being able to… pic.twitter.com/gZVsazBRKN June 30, 2026

Ο 70χρόνος τεχνικός πρόσθεσε ακόμη πως σύμφωνα με τη μελέτη του, η Ουρουγουάη θα έπρεπε να είχε τερματίσει πρώτη στον όμιλο με επτά βαθμούς και όχι με δύο, όπως και κατέληξε.

«Μπορώ να εξηγήσω απόλυτα γιατί θα έπρεπε να είχαμε τερματίσει στον όμιλο με επτά βαθμούς. Δεν υπάρχει μια σοβαρή, στοχαστική, μελετημένη και εξηγημένη ανάλυση που να μην μας βλέπει να κερδίζουμε εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, να κερδίζουμε εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου και να φέρνουμε ισοπαλία με την Ισπανία».

Αναφορικά με την οργισμένη αντίδραση του προς έναν δημοσιογράφο, μετά την ήττα από την Ισπανία στον τελευταίο αγώνα του ομίλου, ο Μπίελσα σημείωσε ότι: «Ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που έγινε μετά τον αγώνα με την Ισπανία και να ζητήσω μία συγγνώμη. Αντέδρασα στις ερωτήσεις στις οποίες ήμουν υποχρεωμένος να απαντήσω και αντέδρασα επειδή περίμεναν, περίμεναν και με κατέκλυσε ο πόνος. Γι' αυτό ίσως δεν ήμουν τόσο ευγενικός όσο θα έπρεπε».

Ακόμη, υπογράμμισε πως έκανε συναντήσεις με τους ηγέτες της ομάδας πριν από την έναρξη του τουρνουά, στις οποίες οι παίκτες ζήτησαν αλλαγές σε ορισμένες προπονητικές πρακτικές και εκείνος το δέχτηκε, καθώς ήθελε να συμβάλει στην ένοτητα της ομάδας.

«Οι παίκτες πρότειναν να μην προπονούνται ξεχωριστά σε δύο ομάδες. Κατάλαβα ότι έπρεπε να δεχτώ ένα τέτοιο αίτημα. Οι παίκτες υπέδειξαν ότι ήθελαν να είναι κοντά και ενωμένοι, πιο κοντά επειδή ήταν πάντα ενωμένοι. Αν είχαν αυτή την ανάγκη, έπρεπε να την δεχτώ. Μάλιστα, από τότε και στο εξής, το αίτημα αυτό έγινε δεκτό και το δέχτηκα πρόθυμα λόγω της συλλογιστικής. Συμφώνησα με αυτό».

⚠️🇺🇾 LAS PALABRAS DE MARCELO BIELSA:



“Tuve reuniones con los jugadores para que me digan lo que no les gustaba de mi forma de trabajar.



Lo primero que me dijeron es EXCESO DE INFORMACIÓN, entonces reduje todo a más de la mitad. Aún así, antes de España me pidieron abordar de… pic.twitter.com/yROTmZhZMD June 30, 2026

Επιπλέον αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τον Φερνάντο Μουσλέρα, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρόχας. Όπως αποκάλυψε ο Αργεντίνος, ο ίδιος ο τερματοφύλακας του ζήτησε την αλλαγή, καθώς δεν αισθανόταν καλά.

«Θα σας πω κάτι που αναδεικνύει το μεγαλείο του Μουσλέρα. Ποτέ δεν μου έχει συμβεί ένας ποδοσφαιριστής να ζητήσει αλλαγή και ο λόγος να είναι η ψυχολογική επίδραση των λαθών του. Ο Μουσλέρα μού είπε, κάτι που ίσως δεν θα έπρεπε να αποκαλύψω, γιατί τον αφορά προσωπικά, ότι ήταν τόσο επηρεασμένος από το λάθος που έκανε, πιθανότατα σε συνδυασμό με προηγούμενες φάσεις, ώστε προτίμησε να αποχωρήσει. Θεώρησε πως οι πιθανότητες της ομάδας παρέμεναν ακέραιες, αλλά ο ίδιος δεν βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να ανταποκριθεί σε ένα δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο είχαμε τα πάντα να διεκδικήσουμε».

Σχετικά με το περιστατικό με τον Βαλβέρδε, ο οποίος βγήκε επίσης αλλαγή στο ίδιο παιχνίδι, ο «Λόκο» έσπευσε να τονίσει πως δεν υπάρχει κανένα προσωπικό θέμα με τον αστέρα της Ρεάλ, αποθεώνοντας τον παράλληλα για το ταλέντο και τη δουλειά του.

«Οι προπονητές κάνουν αλλαγές στην αρχή ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, γιατί αυτό αποτελεί μέρος της δουλειάς τους. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι τον εξέθεσα. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με τον Βαλβέρδε».

«Ποτέ δεν έκανα περισσότερες παραχωρήσεις σε παίκτη απ’ ό,τι σε εκείνον, γιατί πιστεύω ότι τις αξίζει, λόγω του μεγάλου αριθμού αγώνων που δίνει κάθε χρόνο. Όταν ξεκινήσαμε την προκριματική διαδικασία, του είπα ότι ίσως χρειαστεί να αγωνιστεί ως δεξί μπακ και του ανέφερα πέντε κορυφαίους αριστερούς εξτρέμ που είχε περιορίσει σε αυτή τη θέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ίσως ως εξτρέμ και του θύμισα σπουδαία παιχνίδια που έκανε εκεί, ή στη φυσική του θέση, ως εσωτερικός μέσος. Η απάντησή του ήταν απόλυτα γενναιόδωρη: “Θα παίξω όπου με χρειαστείς”».

🇺🇾⛔️ Marcelo Bielsa sobre el cambio de Federico Valverde a los 57 min ante España:



“Nunca tuve un problema con Valverde y nunca hice más concesiones con un jugador como con Valverde porque creo que las merece”



“Creo que no lo expuse por cambiarlo al minuto 60, siempre le… pic.twitter.com/yyGoQNMAv0 — Mística Uruguaya (@Misticauruguaya) June 30, 2026

Ο Μπιέλσα ολοκλήρωσε τη μαραθωνία αυτή συνέντευξη Τύπου, παραδεχόμενος πως εκείνος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την αποτυχία της ομάδας στο τουρνουά.

«Εν ολίγοις, η διαχείριση των παικτών που έκανα ήταν ανεπαρκής. Κάναμε το καλύτερο δυνατό, τόσο οι συνάδελφοί μου όσο και εγώ, όσο και οι παίκτες, και δεν ήταν αρκετό. Είμαι πεπεισμένος ότι αν είχα επιλέξει διαφορετικό δρόμο, δεν θα είχαμε αλλάξει τα αποτελέσματα που πετύχαμε».

«Νιώθω ότι απογοητεύσαμε τους οπαδούς, κάτι που είναι τεράστια απογοήτευση. Ήταν εντελώς απροσδόκητο ότι η τελική μας θέση θα ήταν αυτή που ήταν, δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Είναι μια πτώση που κανείς δεν μπορεί να παραδεχτεί ή να ανεχθεί, ειδικά οι θαυμαστές, που είναι οι αποδέκτες αυτού που κάνουμε».