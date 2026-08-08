Ο Γιώργος Κούτσιας ξεκίνησε ιδανικά τη θητεία του στην Πορτογαλία με τη Φαμαλικάο και ο Ρικάρντο Κουαρέσμα του έδωσε το βραβείο του MVP.

Δεν γινόταν καλύτερο ξεκίνημα για τον Γιώργο Κούτσια στην Πορτογαλία και ατομικό επίπεδο. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε το μοναδικό γκολ της Φαμαλικάο στην ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Εστορίλ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Γενικά ο 22χρονος φορ ήταν εξαιρετικός και άφησε εξαιρετικά δείγματα γραφής καθώς ήταν μόνιμος πονοκέφαλος για την αντίπαλη άμυνα, με το γκολ να αποτελεί απλώς το... κερασάκι στην τούρτα. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι έλαβε τον τίτλο του MVP του αγώνα με τη λήξη της αναμέτρησης.

Μάλιστα, το βραβείο του το παρέδωσε ο θρύλος του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, Ρικάρντο Κουαρέσμα, με τον Κούτσια να γίνεται ο πρώτος που το λαμβάνει τη φετινή σεζόν.