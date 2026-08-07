Η Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του Περού, κυκλοφόρησε τη φανέλα των 1.000 χορηγών για να προωθήσει τις μικρές επιχειρήσεις.

Ριζοσπαστική κίνηση από την Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ του Περού! Η ιστορική περουβιανή ομάδα κυκλοφόρησε τη φανέλα των 1.000 χορηγών με σκοπό να προωθήσει τις μικρές επιχειρήσεις και να τις ενισχύσει οικονομικά.

Η ομάδα εδρεύει στην πρωτεύουσα Λίμα και είναι ένας από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας με τέσσερα πρωταθλήματα και έχει αγωνιστεί δύο φορές στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Ακόμα, ο Τζέφερσον Φαρφάν και ο Νολμπέρτο Σολάνο έχουν φορέσει τη φανέλα της Ντεπορτίβο. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν την ομάδα τα τελευταία χρόνια την έχουν αναγκάσει να αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία.

Σύμφωνα με το Athletic, ο οργανισμός έχασε τη βασική χορηγία της φανέλας εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας και πήρε την πρωτοβουλία να λανσάρει μια καμπάνια, σύμφωνα με την οποία θα σχεδίαζε εκ νέου τη φανέλα της με χίλια μικρά ασπρόμαυρα τετράγωνα. Το κάθε ένα από αυτό θα αναδείκνυε έναν μεμονωμένο χορηγό, που θα παρέπεμπε σε μικρές επιχειρήσεις.

Κάθε τετράγωνο, διαθέσιμο στην τιμή 60 δολαρίων (44 λίρες) αντιπροσωπεύει ένα διαφημιστικό σποτ για μια επιχείρηση που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. «Αυτή η φανέλα αντιπροσωπεύει την αγάπη χιλιάδων επιχειρηματιών οπαδών του «Μούνι», ήταν τα λόγια του επικεφαλής του brand name του συλλόγου, Χόρχε Φερνάντεζ Ιραόλα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ντεπορτίβο Μουνισιπάλ, η καμπάνια έχει συγκεντρώσει 75.000 δολάρια. Πέρα από την αρωγή στις επιχειρήσεις της Λίμα, η εν λόγω καμπάνια έχει σκοπό και την σταδιακή ανάκαμψη του ιστορικού συλλόγου, προκειμένου να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών.