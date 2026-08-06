Europa League: Η Άντερλεχτ θέλει προσοχή αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης (6/8, 20:45) για την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στον τρίτο προκριματικό του Europa League.

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Ο Δικέφαλος έκανε τα δύσκολα εύκολα στον προηγούμενο γύρο, καθώς... ξεπάστρεψε την Ντινάμο Κιέβου με 2/2 και συνολικό σκορ 5-2. Στις μάχες με τους Ουκρανούς έλαμψε το ταλέντο του Γιάννη Κωνσταντέλια, που έγραψε τρία γκολ και μια ασίστ, κάνοντας πλάκα στην αντίπαλη άμυνα. Ελπιδοφόρα τα πρώτα μηνύματα του ΠΑΟΚ με τον Λίσι στον πάγκο του, ενθουσιασμός επικρατεί και για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη.

Super Ενισχυμένη με νίκη του ΠΑΟΚ, 2+ σουτ στην εστία απο τον Κωνσταντέλια & 1+ σουτ στην εστία απο τον Σίκαν

Η καλή εικόνα της Άντερλεχτ στα φιλικά προετοιμασίας συνεχίστηκε και στα πρώτα επίσημα. Η βελγική ομάδα αντιμετώπισε τη Χάμαρμπι στον 2ο προκριματικό γύρο και πανηγύρισε την πρόκριση με το συνολικό 4-2. Το 1-1 της Σουηδίας ήταν ενδεικτικό της ρεβάνς, όπου η Άντερλεχτ επικράτησε 3-1 με ανατροπή και σαρωτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ενισχυμένη στις μεταγραφές, έχει ποιότητα μεσοεπιθετικά, είναι όμως και συχνά αφελής ανασταλτικά.

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Ο ΠΑΟΚ έχει μομέντουμ και καλό ρυθμό για τα δεδομένα της εποχής, ενώ παρουσιάζει σημαντική συνέπεια σε δημιουργία και εκτέλεση. Η Άντερλεχτ ωστόσο θέλει προσοχή, γιατί είναι έμπειρη και ικανή στο παιχνίδι αντίδρασης. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & Goal/Goal & Να σκοράρει ο Μύθου σε απόδοση 5.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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