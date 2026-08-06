Με το βλέμμα στα Play Off ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» ξεπέρασαν με δύο νίκες το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε μία φορά στην Πολωνία στο τελικό 3-2, ενώ πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του στην Τούμπα.

Αποτελεί με διαφορά τον καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ και τις τελευταίες ημέρες τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ενδιαφέρονται γι’ αυτόν η Ντόρτμουντ, η Τσέλσι και η Γιουβέντους.

Ο ίδιος μένει συγκεντρωμένος στον ΠΑΟΚ και το να σκοράρει απέναντι στην Άντερλεχτ είναι σε απόδοση 2.88 στη Novibet. Ο Αλέσιο Λίσι άλλωστε δεν πρόκειται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέση με τα ματς με την Ντιναμό. Την τελευταία στιγμή βέβαια προέκυψε ένα πρόβλημα με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, η συμμετοχή του οποίου είναι αμφίβολη.

Αυτό που θέλει ο Ιταλός τεχνικός είναι να δει μία ομάδα που θα είναι και συμπαγής αμυντικά. Αν ο ΠΑΟΚ κρατήσει το μηδέν τότε τα πράγματα θα γίνουν απλούστερα στη ρεβάνς. Το No Goal προσφέρεται σε απόδοση 1.93 στη Novibet.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσής του μάλιστα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος επιστρέφει στην Τούμπα για να φορέσει και πάλι τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

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Στην αντίπερα όχθη η Άντερλεχτ είχε τον ρόλο του αουτσάιντερ στο ζευγάρωμα της με τη Χάμαρμπι αλλά έδειξε χαρακτήρα και θέλει να βρεθεί σε μία ευρωπαϊκή League Phase. Θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της καθώς περίπου 250 Βέλγοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη.

Δύσκολα βέβαια θα ρισκάρει και θα προσπαθήσει να απειλήσει πρώτη τον ΠΑΟΚ, με το Under 2.5 Γκολ να βρίσκεται σε απόδοση 1.93 στη Novibet.

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