Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ έχουν συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας εν όψει των ερχόμενων αναμετρήσεων στο Europa League.

Μετά την ολοκλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League, ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα. Ο Δικέφαλος του Βορρά πρόσθεσε τους Λουσέ και Γιαννούλη, που αποτελούν τις δύο πιο πρόσφατες μεταγραφές του.

Στη λίστα είχε ήδη δηλωθεί ο Σόλα Σορετίρε που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, αντί του Γκουγκεσασβίλι που έχει παραχωρηθεί δανεικός.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφτασε πριν λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη και οι άνθρωποι της ομάδας έκαναν αγώνα δρόμου για να προλάβουν να τον δηλώσουν στη λίστα, με τον Έλληνα διεθνή να περνά τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ο ίδιος πήρε τη θέση του Μπαλωμένου και ο Λουσέ, που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, τη θέση του Μπαλντέ.



Αναλυτικά η λίστα του ΠΑΟΚ

Τερματοφύλακες: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής

Αμυντικοί: Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης

Μέσοι: Καμαρά, Σανταμαρία, Λουσέ, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Θυμιάνης

Επιθετικοί: Άλι, Τάισον, Σορετίρε, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ

