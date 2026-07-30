Η οικογένεια και ο Οργανισμός του Εθνικού Αστέρα Καισαριανής με μεγάλη θλίψη έκαναν γνωστή την είδηση του θανάτου του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο Εθνικός Αστέρας με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην απώλεια του Νίκου Παπαδόπουλου, του σπουδαιότερου και πιο εμβληματικού προέδρου στην ιστορία του συλλόγου. Από το 1991, όταν ανέλαβε τα ηνία του σωματείου, έως και την αποχώρησή του το 2011, ο Νίκος Παπαδόπουλος καθοδήγησε τον Εθνικό Αστέρα σε μια πρωτοφανή πορεία αναγέννησης και καταξίωσης.

Υπό την ηγεσία του ο σύλλογος κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής τη σεζόν 1996-1997 και εξασφαλίζοντας μετά (1997-1998) την ιστορική, πρώτη άνοδο της ομάδας στην Α' Εθνική, καθώς τερμάτισε στη 2η θέση της Β' Εθνικής πίσω από τον Άρη. Ακολούθησε μια τετραετής παρουσία στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η διοίκηση του συλλόγου του Εθνικού Αστέρα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του. Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα, στις 10:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στη Μεταμόρφωση.