«Σφραγίζουν» την πρόκριση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ μετά τις νίκες τους στα πρώτα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, είναι έτοιμοι να πάρουν άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα και να σφραγίσουν την πρόκριση τους στην επόμενη φάση

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το σύνολο του Αλέσιο Λίσι με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια, επικράτησε με 3-2 στο πρώτο ματς στην Πολωνία και έκανε ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η διαφορά στο σκορ θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη αλλά στο 86’ οι «ασπρόμαυροι» δέχτηκαν ένα γκολ, το οποίο βέβαια δεν μπορεί να αποτελέσει μεγάλο λόγο ανησυχίας. Αν ο ΠΑΟΚ παρουσιαστεί το ίδιο απειλητικός και ακόμα πιο συμπαγής αμυντικά τότε είναι ικανός να πάρει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο άσος βρίσκεται σε απόδοση 1.80 στη Novibet.

Από την άλλη η Ντιναμό Κιέβου θα ψάξει μία μεγάλη ανατροπή σε μία δύσκολη έδρα για κάθε φιλοξενούμενο. Οι Ουκρανοί παρουσιάστηκαν αρκετά ευάλωτοι στην άμυνα και αυτό είναι κάτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ.

Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» πήραν μία δίκαιη νίκη με 2-1 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πάκσι, και το σκορ ίσως και να τους αδικεί.

Οι παίκτες του Νίστρουπ είχαν αρκετές ευκαιρίες για να «καθαρίσουν» από το πρώτο ματς την υπόθεση πρόκριση αλλά ακόμα και τώρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έδειξε την ανωτερότητά του στην Ουγγαρία και τώρα μπορεί να πάρει άλλη μία νίκη και να περάσει στην επόμενη φάση.

Εκεί τον περιμένει ήδη η ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία απέκλεισε στα πέναλτι την Σπάρτακ Τρνάβα. Το «τριφύλλι» θα παίξει για πρώτη φορά φέτος μπροστά στον κόσμο του και θέλει από το ξεκίνημα να επιβάλει τον ρυθμό του. Το 1/1 Ημίχρονο/Τελικό βρίσκεται σε απόδοση 1.77 στη Novibet.

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