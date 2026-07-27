Μόλις έναν χρόνο μετά τη μεταγραφή του στην Κοπεγχάγη, ο Ντόμινικ Κοτάρσκι φέρεται να έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι είναι πιθανό να αποτελέσει παρελθόν από την Κοπεγχάγη, παρά το γεγονός ότι αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι ως μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδα «Bold», ο Κροάτης τερματοφύλακας εξέφρασε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ομάδα, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την εξεύρεση λύσης. Η διοίκηση της Κοπεγχάγης και η πλευρά του ποδοσφαιριστή διερευνούν τα δεδομένα της αγοράς, ωστόσο η ολοκλήρωση μιας μεταγραφής μόνο εύκολη δεν θεωρείται.

Ο σύλλογος της Δανίας είχε καταβάλει περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ, επένδυση που τον κατέστησε ένα από τα πιο δαπανηρά αποκτήματα στην ιστορία της. Ωστόσο, η πρώτη του σεζόν συνοδεύτηκε από αρκετά λάθη, γεγονός που επηρέασε την εικόνα του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κοπεγχάγη εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησής του, εφόσον κατατεθεί ικανοποιητική πρόταση. Παράλληλα, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής του συλλόγου, Κρίστιαν Σπίκμαν, έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση τερματοφύλακα που θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του βασικού, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η αποχώρηση του Κοτάρσκι. Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αν και τονίζεται πως δεν προχωρήσει το θέμα λόγω της μεταγραφής του Ορτέγκα. Ο Κροάτης τερματοφύλακας μετρά συνολικά 52 συμμετοχές με τη φανέλα της Κοπεγχάγης, ενώ πραγματοποίησε την πρώτη του φετινή εμφάνιση στη νίκη της ομάδας του με 3-2 επί της Λίνγκμπι, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.