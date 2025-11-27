Όπως γνωστοποίησε η Κοπεγχάγη με ανακοίνωσή της, ο Ντομινίκ Κοτάρσκι και η οικογένειά του δέχθηκαν θανατικές απειλές στα social media μετά τον αγώνα με την Καϊράτ.

Η Κοπεγχάγη σημείωσε την πρώτη της νίκη στη Legue Phase του Champions League επικρατώντας στην έδρα της με 3-2 της Καϊράτ Αλμάτι το βράδυ της Τετάρτης (26/11).

Μέχρι το 80ό λεπτό, η Κοπεγχάγη βρισκόταν μπροστά με τρία τέρματα και έμοιαζε να βρίσκεται αγκαλιά με τη νίκη. Ωστόσο, ένα λάθος του Ντομινίκ Κοτάρσκι στο 81' επανέφερε την Καϊράτ στο ματς, αφού μείωσε προτού λίγο αργότερα σκοράρει ξανά.

Το λάθος του πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ ήρθε μία αγωνιστική μετά το μεγάλο σφάλμα που είχε κάνει με την Τότεναμ με επίσης εύκολο τρόπο δίνοντας την ευκαιρία στην αντίπαλο να παραβιάσει την εστία του. Ορισμένοι οπαδοί της Κοπεγχάγης έφτασαν στο ακραίο και απάνθρωπο σημείο να στείλουν μέσω social media θανατικές απειλές στον Κοτάρσκι και την έγκυο σύζυγό του, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο σύλλογος. Το υλικό έχει παραδοθεί στις Αρχές προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.

«Μετά τη νίκη της Τετάρτης στο Champions League επί της Καϊράτ Αλμάτι στο, ο τερματοφύλακάς μας, Ντομινίκ Κοτάρσκι, έχει δεχθεί βίαια και μισαλλόδοξα μηνύματα και σχόλια μέσω των κοινωνικών δικτύων. Τα απευθείας μηνύματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απειλές θανάτου προς τον ίδιο τον Ντομινίκ Κοτάρσκι την οικογένειά του, την έγκυο σύζυγό του και το αγέννητο παιδί τους.

Ο Κοτάρσκι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σεβόμαστε και νοιαζόμαστε, τόσο ως παίκτη όσο και ως προσωπικότητα. Ο σύλλογος τον στηρίζει 100% και παρέχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη στον Ντομινίκ και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της νομικής υποστήριξης.

Η Κοπεγχάγη καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε είδους κακόβουλη συμπεριφορά και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι ένας από τους παίκτες μας υφίσταται αυτού του είδους τη λεκτική κακοποίηση. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται για την ασφάλειά του εξαιτίας της εργασίας του και γι’ αυτό βρισκόμαστε τώρα σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.